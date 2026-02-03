台中牧場涉隱匿禽流感疫情 法官裁定業者羈押禁見
台中市豐康畜牧場1月期間確診禽流感疫情，業者卻涉嫌隱匿消息，除了沒有依法通報、還涉嫌將病死雞大量掩埋，甚至運往苗栗後龍丟棄。台中地檢署和警方2日大動作搜索畜牧場和業者的住處，並約談涉案人員到案說明。
台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮說明，「認定案關畜牧場負責人雲姓被告、苗栗縣後龍鎮遭掩埋棄置斃死雞隻之土地所有人顏姓被告，分別涉犯《廢棄物清理法》及《刑法》詐欺取財等罪嫌重大，且有事實足認有湮滅、偽造證據及勾串共犯證人之虞，向法院聲請羈押禁見。」
為了確保後續偵查審判程序進行，檢方認為有羈押必要，因此當庭逮捕雲姓業者、以及提供苗栗後龍鎮土地掩埋棄置死雞的顏姓地主2人，並向台中地院聲請羈押禁見，法官週二凌晨2時已經裁定雲姓業者羈押禁見，顏姓地主20萬元交保並限制住居，另外畜牧場的2名陳姓和李姓員工，則各諭知新台幣3萬元具保候傳。
台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮表示，「另雲姓被告之涉案員工2人，則分別諭知3萬元具保候傳。」
非法棄置病死動物不僅污染環境，更可能成為疫情破口，台中市長盧秀燕在2日召開的禽流感會議上表示，1月29日完成案例場雞隻全數撲殺，2月1日全場清空，並銷毀雞蛋約375公斤，並完成場內外及周邊消毒；強調疫情沒有擴散到其他禽場或相關產業，而衛生局目前持續追蹤可能流入市面的風險蛋品的流向並回收。
更多公視新聞網報導
中油三接工程涉浮報逾百億 檢約談台灣世曦前董座等13人
男子持刀闖佛寺挾持女志工 寺方澄清嫌犯非信眾也無糾紛
環團發起「沒塑去旅行」 籲業者及民眾從源頭減塑
其他人也在看
丟包害命狠運將1／行車紀錄曝狠司機惡劣行徑 丟包開車1分鐘後才報警
1月25日凌晨2點20分，警方接獲1名多元計程車司機林宇浚報案，說有人倒在台64高架快速道路上，警方趕抵現場時，倒臥在內線車道的男子已明顯死亡，他慘遭4車撞擊，頭部嚴重受創，肢體多處骨折。
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
光明燈人人能點？太歲燈專屬「這生肖」才有效！
歲末年初是點燈祈福的熱門時節，但光明燈與太歲燈的區別常讓民眾困惑。光明燈，又稱平安燈，象徵光明順遂，旨在祈求整體運勢，包含健康、人際與生活順利，不分生肖年齡皆可點，是尋求年度心安的普遍儀式。而太歲燈則專為「犯太歲」者設計，旨在化解流年沖煞，祈求平順、減少波折。廟宇多建議，犯太歲者可優先點太歲燈，再依需求加點光明燈；未犯太歲則單點光明燈即可。點燈不只是宗教儀式，更是自我整理與安定人心的傳統信仰體現，
飲料店留負評…女店長撂人把顧客打到滿頭包！雙方當街追打 場面超火爆
台北市松山區昨晚（1日）發生聚眾鬥毆事件，分別為2男2女共4人，毆打1名男子，造成他背部、頭部及臉部多處挫傷。警方獲報到場處理，得知受害人曾在女主嫌的飲料店留下網路負評，雙方約談判竟演變成衝突，警詢後，將涉案人依罪聚眾鬥毆、傷害、妨害自由及妨害名譽等罪移送偵辦。
媽祖同意了 白沙屯媽祖擲筊決定4/13南下進香全程八天七夜
苗栗白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步南下雲林北港朝天宮進香，去年報名香燈腳人數逼近33萬人再創歷史新高。拱天宮今天（2日）下午1點依古禮進行擲筊，現場全程直播吸引上萬信眾收看，最後擲筊結果訂於4月13日出
勞動基金大進補！新制勞退2025年大賺7469億元再創新高 勞工平均分紅近5.9萬元
受惠台股驚驚漲，勞動基金也繳出亮眼表現。勞動基金運用局今（2）日公布2025年12月勞動基金績效，單月大賺1,415億元；全年收益高達1兆1,177億元，收益率達16.06%，整體勞動基金規模為7兆7,925億元。其中，新制勞退基金賺7,469億元，再創歷史新高，若以目前參與收益分配的有效帳戶1272萬戶計算，每位勞工平均可分紅約5.87萬元。
愛車停信義區停車場竟遭陌生人攀爬 車頂凹陷
北市一名男子，日前上班時把車停在信義區某地下停車場，沒想到要牽車時，驚見車身有掌痕和鞋印，抬頭一看不得了，車頂凹陷變形，事後報警並調閱監視器，竟然發現是陌生人所為。 #信義區 #停車場 #車頂凹陷 #監視器
男子自稱「神醫」！可拔體內毒針治病 衛生局：最重可判5年、依法嚴查
近日網路流傳台中市潭子區某宗教團體場所，有男子手持棍棒宣稱可為民眾拔除體內「無形毒針」、「小蟲」，以治療眼疾、脊椎疼痛及內臟疾病一事，台中市政府衛生局發新聞稿表示，接獲通報後已立即啟動調查程序，並將派員前往現場稽查；若查有違法執行醫療業務之情事，將依法移送司法機關偵辦，絕不寬貸。
恐怖惡狼! 男子接連闖民宅伸狼爪 被害人求救遭毆打
社會中心／綜合報導新北市淡水地區，出現一名恐怖惡狼！有一名李姓男子，去年八月闖入民宅，躺在一名被害女子身旁，目視對方，讓被害女子驚醒，崩潰求救，兩個月後，這名男子又闖入一間女子員工宿舍，企圖伸出狼爪，當時，被害人拿出手機對外求援，卻遭到歹徒持槍毆打，當場頭破血流，警方循線逮捕這名惡狼。「警方無線電。」淡水警方深夜通報，轄區出現惡狼，特徵打扮和眼前攔查男子幾乎一樣，得知對方身上藏有槍枝，員警不敢大意，小心戒備。「警方vs.李姓嫌犯。」把黑衣男子拉到一旁進行盤查，果然在他身上起獲一把空氣槍，李姓男子企圖對女子伸出狼爪，案發後騎車逃逸，當場被巡邏員警逮個正著。淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁表示「本分局案發後立即調閱監視器，鎖定犯嫌逃逸方向實施攔截圍捕，並於三小時內在中正路攔查到案。」警方循線發現李男 和無線電呼叫穿著打扮雷同（圖／民視新聞）根據了解，早在去年八月二十日凌晨，李姓男子來到淡水一間民宅，發現大門未鎖闖入屋內，看到被害人在睡覺，直接躺上床撐頭目視對方，直到被害人驚醒，還質問"怎麼是妳？"，被害人驚聲尖叫，崩潰求救，十月一日深夜，又跑到淡水一處女子員工宿舍，打算侵犯被害人，女子撥打手機求援，李姓男子竟持空氣槍毆打對方，造成被害人頭破血流，涉嫌強制猥褻，李姓惡狼遭判四年。淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁表示「從其身上起出毒品咖啡包兩包，空氣槍一把，被害人手機一支等贓證物。」李姓惡狼企圖侵犯兩女 一審遭判刑四年（圖／民視新聞）李姓男子接連犯案，辯稱是「誤闖房間」，以及「為了躲人才會誤入宿舍」，只是根據監視畫面和DNA鑑定結果，確認惡狼身分就是他，持凶器侵入住宅，襲胸摸臀，終究被判刑入獄。《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110原文出處：恐怖惡狼! 男子接連闖民宅伸狼爪 被害人求救遭毆打 更多民視新聞報導諷刺! 心衛中心惡狼主管涉性侵少女 論文大談社會安全網大潤發惡魔安管持刀性侵女學生、沙拉脫洗下體 全聯連帶賠300萬 酒醉撿屍！惡狼KTV包廂強吻摸下體 反嗆遭仙人跳
違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人
社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導惱羞成怒，竟然掏出西瓜刀恐嚇！新北市三重區徐匯中學一帶，昨天（週日）晚上11點多，一名男子騎車右轉時，忘了打方向燈，後方騎士險些撞上，按喇叭提醒，沒想到這一名男子惱羞成怒，趁員警到場前，衝回家拿西瓜刀，回到現場要跟駕駛理論！目擊民眾，看到他拿著西瓜刀追人，嚇了一大跳！深夜大馬路上，一名穿著雨衣的男子，手持超長西瓜刀，一邊揮舞，一邊向對方叫囂！過沒多久，他更朝後方跑了過去！男子東張西望繼續找人！監視器捕捉到，他在找的，就是這對情侶！情侶檔嚇壞，在馬路上死命狂奔！警方獲報趕到現場。員警vs.失控男子：「你先站旁邊站旁邊，怎樣不是很兇，過來啊，剛剛不是很兇。」違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人。（圖／民視新聞）持西瓜刀的男子，見到員警到場，還是相當囂張！大吵大鬧，還持續對在一旁的情侶檔叫囂！民視記者馬聖傑：「持刀的男子，就是因為在這個路口，右轉的時候沒打方向燈，他不滿被後方騎士叭了一聲，因此他心生不滿，直接衝回家拿西瓜刀出來。」遭追女子：「他騎車要右轉，然後完全沒有打方向燈，差點撞到我男朋友，男朋友就按他喇叭他就自摔，等警察的過程他又突然消失，看到他手上拿一支，大概有60公分的大刀，然後我們兩個一看到直接往後逃。」違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人。（圖／民視新聞）糾紛發生在新北市三重區，徐匯中學附近，週日晚上11點多，畫面中拍到，這喇叭聲一按，讓32歲的龔姓男子，嚇到自摔犁田！他心生不滿，跑回家拿了西瓜刀、鐵棍，回到現場要釘孤支。遭追女子：「整個很莫名其妙，上一個路口，就已經有發現他怪怪的，就是突然暴衝，然後騎得很可怕。」被喇叭聲嚇到自摔，惱羞成怒掏西瓜刀，這下場就是被依恐嚇罪法辦。原文出處：違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人 更多民視新聞報導她拍片影射「暗S高市」！網怒轟：別敗壞台灣名聲快訊／台南男陳屍住處「胸口明顯槍傷」 警急追查柯建銘怒了！吳子嘉稱拚連任總召向賴清德要債 喊告開嗆：其心可議
勞動基金去年大賺1兆1177億 新制勞工平均分紅5.78萬
勞動基金114年投資表現亮眼，全年獲利新台幣1兆1177億元，也是連續兩年收益數破兆元。其中，新制勞退收益數為7469億元，以目前參與收益分配的有效帳戶數估算，平均每名勞工帳面可分紅5.78萬元。
撞人還爆打老夫妻！高雄資工男大生「神手鎖喉」制伏惡男 網讚爆：真英雄
高雄市環保局55歲馬姓清潔隊員，上個月30日騎乘電動單車逆向行駛行人專用區，撞到一對老夫妻，不僅沒道歉更動手打人。一名放寒假的21歲簡姓男大生路見不平，冒著被毆傷的風險，挺身以「鎖喉」手勢將馬男壓制在地，支撐近10分鐘直到警方趕抵現場，依現行犯將馬男逮捕。高市環保局祭出重懲，除即刻暫停其勤務執行，並將全案移送職工考核會議處。
疑變造車牌被攔查 駕駛拒檢逃逸「警開12槍追捕」｜#鏡新聞
桃園市中壢區中山東路二段，今天(2/2)早上突然槍聲大作，一輛疑似變造車牌的轎車，先是假意停車配合警方調查，隨即加速逃逸，警方立即展開追捕，過程中開了12槍，將持續全力追捕 駕駛歸案。
快訊／校園內砰一聲！7旬婦北市「某大學」墜樓 倒臥地面送醫搶救
墜樓意外！台北市汀州路四段某大學，一名年約70歲的婦人從校園內高處墜落，消防局獲報後到場，立即將傷者被送往醫院搶救。警方同時封鎖現場，並調閱監視器畫面，釐清事發經過。
獨家》愛車停路邊車格內卻收罰單！ 警：車尾突出車格
北市一名男子，把車停在路邊停車格內，下車幫太太買東西，太太在車上休息，結果警察來開單，原因是認定車尾跟左後輪明顯超出停車格，這讓駕駛不滿，認為沒有妨礙交通，警察應該要先勸導比較妥當。對此，警方表示，是依規定開單，駕駛有疑問都可以申訴。 #台北市 #停車格 #罰單 #違規停車 #申訴 #交通規章
不是普通盆栽! 寵物骨灰樹葬盆栽被偷 警調監視器逮嫌
南部中心／呂彥頡、陳芷萍 高雄市報導高雄有民眾放在大樓外牆下的盆栽，遭一名陌生人騎腳踏車順手牽羊，民眾焦急po網尋人，因為這盆盆栽不是普通的盆栽，而是寶貝寵物過逝後，火化樹葬的盆栽。警方調閱周遭監視器，很快就找到竊嫌，是一名八十歲的老先生，順利將盆栽物歸原主。寶貝寵物過逝後，火化樹葬的盆栽，竟遭人順手，飼主po網急尋人。（圖／飼主提供）穿著橘色外套的長輩，騎著腳踏車來到一棟大樓底下，在金爐旁邊停了下來，他把腳踏車停好，然後彎下腰拿走放在牆角的一盆盆栽，放在車頭前的籃子裏，然後慢慢的調頭，用牽的把車牽走。被偷的盆栽就是這盆左手香，它可不是普通盆栽，裏頭埋著一隻狗狗的骨灰。遭竊飼主：「因為捨不得啊牠陪伴我們16年了，就是讓牠個別火化帶回來，也是一種紀念牠的方式，10月中左右放到現在大概3個多月。」失竊地點位在高雄岡山，是一處國宅，失主表示，飼養了十六年的紅貴賓在去年十月過世，他們選擇樹葬，把骨灰放在盆栽裏，因為這個角落能曬得到太陽，才會放在這裏，每天都會來替它澆水，沒想到會被人偷走，兩個孩子都很傷心。警方得主動介入調查，調閱沿線監視器，找到竊嫌住家，是一位八十歲的老翁。（圖／民視新聞）飼主孩子：「我很難過哥哥被偷走，陪我5年了我希望可以找到哥哥。」遭竊飼主：「監視器調出來是感覺，是一個長輩的背影，他很順手就整盆就抱走了，可能已經有觀察過了。」警方得知後，主動介入調查，調閱沿線監視器，找到竊嫌住家，是一位八十歲的老翁，不到一天的時間就順利找到盆栽，還給失主。壽天派出所副所長謝欣潔：「老翁稱誤以為是無主物，員警隨後順利起獲盆栽並發還原主。」小小盆栽可能不值什麼錢，卻極具紀念價值，無可取代。老翁路邊順手牽羊，雖然是微罪，警方仍依竊盜罪嫌送辦。原文出處：不是普通盆栽！ 寶貝寵物骨灰樹葬「被偷走」 警調監視器找回 更多民視新聞報導台中梧棲爆虐狗！拿鐵條狂K 動保處：安置黑狗、飼主列入禁止飼養動物黑名單米可白遭酸「蹭動物流量」撈過界！本人上陣「打臉1句」網挺翻為賺250元！男抓綠鬣蜥誤觸高壓電害4大企業停擺 超慘下場曝
北市光復南路大樓火災釀2死！罹難者身分曝光 他1原因外出躲死劫
台北市大安區光復南路一棟住宅大樓於1月31日晚間發生重大火警，造成一對情侶不幸喪命。火勢發生在12層樓鋼筋混凝土建築的10樓，消防人員接獲通報後迅速趕往現場灌救，約於晚間9時18分將火勢完全撲滅，所幸未波及其他住戶。
彰化百年佛門古廟圍牆遭衝撞 7旬駕駛稱:暈眩不適
中部中心/王俞斐、李文華、羅宇翔 彰化報導有信徒前往彰化縣定古蹟清水岩寺參拜，卻不慎駕車撞破百年圍牆，車輛卡在綠地上動彈不得，巨大聲響嚇壞參拜民眾，肇事的75歲女駕駛，自稱突然暈眩才會肇事，後續恐怕得負起相關修復賠償費用。彰化百年佛門古廟圍牆遭衝撞 7旬駕駛稱:暈眩不適(圖/民視新聞)黑色轎車，緩緩開進廟前廣場，原本以為駕駛要停車，但她抵達圍牆前，沒有減速，反而高速暴衝，撞破圍牆。轎車前輪，卡在磚牆上，後輪停在植栽綠地，進退兩難，目擊民眾看到這幕，全傻眼。圍牆被撞出一個大洞，石塊散落滿地，樹木被連根撞斷，現場一片混亂。75歲婦人自述恍神暈眩才會釀禍 幸好無人受傷(圖/民視新聞)事發在彰化社頭鄉，創廟近三百年的縣定古蹟清水岩寺，2日中午1點左右，75歲婦人突然失控暴衝，她自述恍神暈眩才會釀禍，當下婦人嚇到臉色鐵青，幸好沒人受傷。而婦人肇事地點旁這棵二葉松，已經擁有三百多年歷史，廟方說相當珍貴，幸好這回沒被波及，否則損失慘重。警方調查婦人並沒有酒駕 疑似身體不適闖下大禍(圖/民視新聞)警方調查，婦人並沒有酒駕，這回疑似身體不適，闖下大禍，廟方將通報，古蹟修復專家，前往修繕，若婦人經濟許可，也不排除向她索取後續修復費用。原文出處：彰化百年佛門古廟圍牆遭衝撞 7旬駕駛稱：暈眩不適 更多民視新聞報導衰! 剛停路旁就遭追撞 彰化肇事女駕駛為"無照累犯"疑未注意號誌! 公車路口追撞"6車連環撞"釀3傷謝典霖震撼公開「僵持」內幕！認了親姊謝衣鳯選縣長：突發狀況