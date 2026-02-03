台中牧場涉隱匿禽流感疫情 法官裁定業者羈押禁見

台中市豐康畜牧場1月期間確診禽流感疫情，業者卻涉嫌隱匿消息，除了沒有依法通報、還涉嫌將病死雞大量掩埋，甚至運往苗栗後龍丟棄。台中地檢署和警方2日大動作搜索畜牧場和業者的住處，並約談涉案人員到案說明。

台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮說明，「認定案關畜牧場負責人雲姓被告、苗栗縣後龍鎮遭掩埋棄置斃死雞隻之土地所有人顏姓被告，分別涉犯《廢棄物清理法》及《刑法》詐欺取財等罪嫌重大，且有事實足認有湮滅、偽造證據及勾串共犯證人之虞，向法院聲請羈押禁見。」

為了確保後續偵查審判程序進行，檢方認為有羈押必要，因此當庭逮捕雲姓業者、以及提供苗栗後龍鎮土地掩埋棄置死雞的顏姓地主2人，並向台中地院聲請羈押禁見，法官週二凌晨2時已經裁定雲姓業者羈押禁見，顏姓地主20萬元交保並限制住居，另外畜牧場的2名陳姓和李姓員工，則各諭知新台幣3萬元具保候傳。

台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮表示，「另雲姓被告之涉案員工2人，則分別諭知3萬元具保候傳。」

非法棄置病死動物不僅污染環境，更可能成為疫情破口，台中市長盧秀燕在2日召開的禽流感會議上表示，1月29日完成案例場雞隻全數撲殺，2月1日全場清空，並銷毀雞蛋約375公斤，並完成場內外及周邊消毒；強調疫情沒有擴散到其他禽場或相關產業，而衛生局目前持續追蹤可能流入市面的風險蛋品的流向並回收。

