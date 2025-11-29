台中物調券第二天買氣翻倍！市場、夜市、商圈人潮暴增

【警政時報 薛秀蓮／台中報導】台中市政府推出的物調券活動，今（29）日邁入第二天，兌換熱潮持續升溫，各市場、夜市及商圈人潮爆滿，買氣直逼年節檔期，攤商直呼「今年最賺錢的時刻」。不少場域一早便出現排隊人潮，熱鬧景象可比過年。

民眾領到物調券後-直接到攤商消費享優惠。(圖／台中市政府經濟發展局提供)

經發局表示，今年物調券涵蓋範圍更加多元，不僅黃昏市場再增加發放場域，更納入霧峰原流新創聚落。今日上午，霧峰原流新創聚落與產業故事館發展協會會員店家登場發放，民眾秒排百人，物調券瞬間秒殺，成功將人潮導入在地商家，成為帶動買氣的主力。

不少攤商分享，經發局此次推出的物調券「領得到、用得到、很好花」，民眾兌換後多會加買、順便買或幫家人代買，攤商雙手忙到停不下來，整體買氣直逼過年檔期，為年底帶來一波暖經濟。

物調券假日登場-吸引家庭一同參與。(圖／台中市政府經濟發展局提供)

經發局指出，此次物調券適用場域達108處，發放點更加多元，且考量上班族及不同族群消費習慣，活動安排在星期五、六、日舉行，上午、下午與晚上皆有不同場域發放。今日及明（30）日適逢假日，發放券數將更多，歡迎民眾把握機會，展開「物調券巡禮」，將早市、黃昏市場、商圈乃至夜市的美食通通打包帶回家。

攤商歡喜收取物調券。(圖／台中市政府經濟發展局提供)

經發局提醒，週末假日將迎來更大兌換潮，民眾可提前規劃採買路線，以順暢體驗「花券省荷包，逛市場更有趣」的消費樂趣。物調券活動持續至11月30日，使用期限至12月4日，逾期或遺失恕不退費或補發，且不得跨場域使用，請民眾務必遵守使用規範，維護自身權益。另部分場域如旱溪夜市、梧棲中港觀光夜市因營業型態不同，明（30）日不營業，也不發放物調券，請民眾事先確認資訊。

