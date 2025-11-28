台中物調券100換200 全市108處發放超划算

▲2025物調券第二波今(28)日上線！台中經發局長張峯源視察物調券發放場。（圖／經發局提供）

[NOWnews今日新聞] 2025物調券第二波今(28)日上線！從一大早的傳統市場、午後的黃昏市場與商圈到晚上的夜市，全市108處場域響應發放，吸引大批人潮排隊等候。台中市政府經濟發展局表示，延續第一波的好口碑，不少年輕家庭、長輩及上班族都把握機會「換一波」，直說「超划算，今晚加菜！」

經發局說明，清晨7時多，各大公、民有市場，已陸續排起隊伍，民眾笑說「家裡冰箱剛好要補貨，今天一定要領到物調券」。物調券已順利來到第三年，部分場域進行排隊動線調整，使得今日兌換效率再提升，多數市場在短時間內順利完成發放。不少攤商也趁勢推出加碼優惠，市場買氣較往常更加旺盛，攤商表示「這波物調券來得及時，早上數錢、數券的手，完全停不下來！」

廣告 廣告

▲一中商圈物調券發放場域吸引很多年輕族群參與，人潮排長龍等候。（圖／經發局提供）

經發局補充，午後時段，黃昏市場與各大商圈接力，許多接孩子放學的家長直接順路報到，笑稱晚餐加菜就靠這時候！活動一開始攤位前瞬間擠滿了人，而首次加入物調券行列的「富好黃昏市場」，也吸引許多在地消費者前來排隊，民眾排隊秩序良好，適用場域更多元，使不同地區、消費族群的人皆有機會參與。

傍晚則由全市多處夜市攤販集中區接棒，發放時段未到，就有民眾提前排隊符候，人氣場域如逢甲觀光夜市、大甲蔣公路觀光夜市、旱溪夜市、大慶夜市、忠孝路、中華路等夜市，早早湧現排隊人潮。在熱鬧夜市攤位叫賣聲中，領到物調券的民眾邊吃邊買，肯定物調券帶來優惠。

經發局表示，此波物調券活動有108處場域發放，多數攤商、店家迎戰活動，紛紛提前備貨，也祭出多重優惠，讓物調券補貼效益全面擴散至不同消費族群。多數場域自公告發放時間開始後，約於30至40分鐘內完成發放作業，讓民眾無需久候，有效率地兌換。

▲台中逢甲夜市人潮強強滾，搶著領物調券，直說100換200超划算。（圖／經發局提供）

經發局提醒，這次活動自11月28日至11月30日連續三天，共發放35萬份，其中產業故事館發展協會所屬23個會員店家，以及此次新增場域，位於光復新村的「霧峰原流新創聚落」將於明（29）日登場發放。每人每場域限領二份，每份面額200元，兌換及使用皆不找零，數量有限、換完為止。

經發局說明，物調券僅限於券面指定場域使用，使用期限至12月4日止，民眾務必注意使用規範。活動資訊可至經發局官網(https://www.economic.taichung.gov.tw/3139651/post)查詢。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

修平師生赴泰參加國際學術研討會 深化國際學術交流合作

體壇脈動 SPN 新聞網啟動 何昱奇：替台灣體育留下影像史

台中福華獲GSTC飯店認證 永續款待理念獲國際肯定