台中物調券11/28再登場 新增2場域、逢甲夜市加碼

台中市今年第2波物調券活動將於28日到30日登場，經發局今天宣布，3天活動期間將於市場、夜市攤販集中區、商圈等108處場域，發放共35萬份物調券。

在第1波物調券活動於5月間登場後，台中市經濟發展局今天召開記者會宣布第2波物調券活動將於28日到30日登場，經發局指出，物調券深受攤商與消費者支持，本次第二波活動場域比上一波更完整、類型更多元，除了公民有市場、民營市場、公有委外市場、攤販集中區、商圈，以及台中市產業故事館發展協會會員店家之外，今年新增東區「富好黃昏市場」及光復新村「霧峰原流新創聚落」，提供民眾從採買食材、品嘗小吃到選購手作與創意商品等多樣消費選擇，預估可帶動約7,000萬元商機。

逢甲觀光夜市攤販集中區管理委員會則響應近期消費熱潮，自行加碼3,000份物調券，盼提升夜市買氣，預估可再創60萬元以上商機。

經發局表示，活動為期三天，領取方式維持簡單，目的是讓民眾在市場、商圈、夜市等庶民經濟場域輕鬆消費，本次活動安排在週五至週日舉行，方便上班族及外縣市旅客參與。民眾可用現金100元兌換200元物調券，每人每場域限兌換兩份，物調券不得跨場域使用。