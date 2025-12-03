台中特色老宅： 白天是咖啡廳，晚上搖身變酒吧！一店滿足你早晚的微醺時光

台中｜ Low Tide Café & Bar

最近來到這家位在台中西區的不限時老宅咖啡／酒吧▸Low Tide Café & Bar◂探店，是個白天可以喝咖啡＋吃甜點、晚上則是能來杯微醺小酒的好地方～

台中｜Low Tide Café & Bar

藏身在民宅區的Low Tide Café & Bar店面外觀，開車需要先在週邊找好車位再走進來哦！

台中｜Low Tide Café & Bar

店內是復古懷舊老屋風格，吧台上的燈飾很有昭和感呢～

台中｜Low Tide Café & Bar

二樓則是有舒服沙發座位，讓人坐上一下午都不想走啦！

台中｜Low Tide Café & Bar

樓梯口還有周星馳一系列的電影海報，老闆應該是星爺資深粉絲無誤！

台中｜Low Tide Café & Bar

店裡還有二隻店貓，分別是淡淡跟黑黑，個性都很親人，還會跳上客人筆電上饋修

台中｜Low Tide Café & Bar

台中｜Low Tide Café & Bar

折手手太可愛了喇！

台中｜Low Tide Café & Bar

菜單如下，店內低消是一人一杯飲品！千層蛋糕當日口味要問服務人員才知道囉。

台中｜Low Tide Café & Bar

台中｜Low Tide Café & Bar

台中｜Low Tide Café & Bar

台中｜Low Tide Café & Bar

台中｜Low Tide Café & Bar

台中｜Low Tide Café & Bar

西西里氣泡咖啡：清爽帶氣泡，咖啡感順口，是適合夏天的小清新口味

手沖咖啡：微酸風味，適合喜歡咖啡原味的人

冰拿鐵 ：奶味偏重、香濃滑順，是小吠愛的那種比例

台中｜Low Tide Café & Bar

提拉米蘇

可可味偏淡、底部有點偏硬，蛋糕體本身較溼軟，算是比較走清爽路線的提拉米蘇（？

台中｜Low Tide Café & Bar

台中｜Low Tide Café & Bar

鐵觀音千層

香濃厚，可能剛退冰不久還帶點霜狀口感，以茶味千層來說味道來說是好吃的唷！

台中｜Low Tide Café & Bar

台中｜Low Tide Café & Bar

Low Tide Café & Bar

地址：台中市西區西屯路一段173-10號

營業時間：12:00-22:00

IG：https://www.instagram.com/lowtide_cafe.bar/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘