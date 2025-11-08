台中犁記爆工安！ 女員工手捲入攪拌機「3指碎裂」

台中北區百年的犁記餅店。（圖／東森新聞）





台中北區百年的犁記餅店，8日早上10點傳出工安意外。一名年約30歲的女員工，操作餡料攪拌機，左手被捲入，造成3根手指骨頭碎裂、肌肉撕裂，消防隊員只能拆卸大部分的機台，連同夾住手的滾輪一起送醫救治。雖然犁記回應，說是女員工沒按照SOP使用攪拌棒，但勞檢處發現犁記已違反職安法，要開罰3到30萬。

女員工躺在擔架，左手被機械緊緊夾著動彈不得，台中百年餅店犁記驚傳工安意外。

台中犁記餅店店長：「員工這邊操作不慎，所以才發生手去捲入的情況，那我們第一時間也是，電話通知出去，請救護人員來這樣子。」

事發在8日早上10點左右，一名年約30歲的印尼籍女員工在使用餡料攪拌機時，疑似操作不慎，左手直接被捲入滾輪，導致她的食指、中指、無名指，骨頭疑遭壓碎，肌肉撕裂傷，傷勢相當嚴重，其他員工趕緊先斷電，並打電話叫救護車。

文昌消防分隊小隊長林永濬：「攪拌機裡面攪進去，導致她手沒辦法動有點壓碎，本來是想說要把她退出來，員工她說是很痛，然後她堅持不要，希望說我們看可不可以，去醫院打個麻醉，因為我們消防隊，大概都是以大型的破壞器材為主，所以它只是機器小的零件，那所以變成說，我們的器具都不合，請那個老闆娘去隔壁的五金行，去找一個合的開口板手。」

女員工痛的不得了，消防隊員沒辦法，只好跟隔壁的五金行找工具，先是將機器大部分拆解後，剩下夾住手的滾輪，再將機器和人一同送醫搶救。

台中記餅店店長：「有所謂該使用的儀器，那員工剛好就是直接用手進去，其實這是不當的行為，我們沒有教育到這個步驟，我們是有正常的工具去使用的。」

台中勞檢處處長邱怡川：「原則上這種案件，職災我們會派人去勞檢，如果說他的機台有問題，我們會停工機台在動的時候，那個防護罩是要維持的，手要進去的時候，機器是要停止。」

女員工當時是在處理小月餅的餡料，疑似沒按照公司的sop使用攪拌棒，直接將手伸進去，才會不小心發生意外，還好她送醫時意識清楚，後台出包沒影響前台，所以犁記仍照常營業，但勞檢要派人釐清，機台有沒有防護網，如果有疏失，將開罰3萬到30萬，不過初步判斷，應該是女員工一時分心沒注意釀禍，但詳細原因跟責任還要再釐清。

