台中狠會違規？交通罰單5年收135億 議員痛批：像提款機
記者陳佳鈴／台中報導
台中市近年交通罰鍰收入大幅攀升，5年進帳上百億元！台中市議員周永鴻、江肇國與張家銨昨（26）日在議會總質詢指出，自2020年至2024年五年間，交通罰單總額累計高達135億元，質疑市府「把市民當提款機」，開罰態度過於強硬，挹注市庫的幅度已超出合理範圍。
周永鴻批評，市府罰鍰收入呈現節節攀升，顯示執法量明顯偏高。他直言，部分路段甚至在離峰時段依然有測速設置，例如潭子區福貴路便被指控「擺拍拚業績」。他質疑市府是否在「搶錢式執法」，痛批「罰單增加三倍」。
面對質詢，交通局長葉昭甫表示，市府並未刻意提高開罰標準，罰鍰收入增加與「過去決算平均值偏低」及中央法規增修相關。
市警局補充說明，六都近五年交通違規舉發都呈現上升趨勢，最大的關鍵因素之一，是2023年交通部修法，擴大民眾可檢舉項目至59項，使民眾檢舉件數大幅提升。另因修法提高重大違規罰鍰，例如未禮讓行人、危險駕駛等，罰鍰金額自然較過去增加。
對於外界批評特定路段成為執法熱點，警方強調，潭子福貴路作為連接國道四號及台74線的重要道路，車流量大且事故頻仍，才會公告設置測速照相，以提醒駕駛人遵守速限，目的在於降低事故並非濫發罰單。
