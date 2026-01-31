台中狠母下藥奪2親生兒命 檢方當庭依《殺人罪》聲押禁見

【緯來新聞網】台中市西區向上路一段31日凌晨發生2名幼童死亡事件。警方調查發現，31歲陳姓女子疑似在案發前情緒異常，曾主動聯繫友人訴說困境，友人察覺不對勁趕赴住處後，發現8歲與3歲男童失去生命跡象並報警，警方到場後將陳姓生母帶回瞭解案情，訊後陳女依《殺人罪》聲押禁見。

陳母遭逮。（圖／翻攝畫面）

台中地檢署指出，今晨接獲通報，台中市西區一處住宅內發生重大案件，羅姓（8歲）與林姓（3歲）兩名男童被發現於住處內死亡。檢方獲報後立即啟動婦幼保護緊急處理程序，由婦幼保護專責檢察官楊凱婷統籌成立專案小組，並指揮台中市警察局第一分局人員火速前往現場，展開證據蒐集與相關事證保全作業，同時會同法醫完成遺體初步相驗，後續將另行安排解剖，以釐清實際死因。



檢察官在指揮警方完成現場跡證採集、訊問相關證人並依法命其具結後，綜合調查結果，認定兩名男童之母陳姓女子，涉嫌觸犯《刑法》第271條第1項殺人罪，犯罪嫌疑重大。由於該罪屬最輕本刑 5 年以上有期徒刑之重罪，且有具體事實足認其有逃匿或干擾證人之可能，為確保後續偵查及審理程序順利進行，檢方認有羈押必要，訊問後當庭將其逮捕，並向台灣台中地方法院聲請羈押並禁止接見通信。



台中地檢署強調，後續將持續由專案小組主導調查，全面釐清兩名男童死亡原因與案件全貌，對於涉案行為將依法嚴正究責，絕不寬貸。同時，檢方也將與警政、社政及相關機構保持密切合作，強化兒童與少年保護機制，防止類似悲劇再度發生。檢方呼籲民眾，若發現兒童疑似遭受不當對待，或身處高風險家庭情境，請即刻通報相關主管機關，或撥打 113 保護專線，共同守護兒童生命安全。



★若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

直擊／子瑜哽咽念手寫信吐心聲 認心中火苗一度快消失「很想家」

「香港四大才子」蔡瀾離世享壽83歲 天上團聚金庸、倪匡