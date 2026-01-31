台中狠母疑餵藥害死2幼兒 盧秀燕：沉痛和不捨、社會局已介入協助

社會中心／陳韋劭報導

台中市長盧秀燕表示，對此案感到非常沉痛和不捨，已指示社會局介入協助家屬處理後事。（圖／翻攝畫面）

台中西區今天（31日）凌晨發生一起命案，一名31歲的媽媽疑被男友提分手，精神狀況不穩之下，餵食3歲、8歲的孩子服用不明藥物，導致2名幼童身亡，警方正依殺人罪或加工自殺偵辦。台中市長盧秀燕表示，對此案感到非常沉痛和不捨，已指示社會局介入協助家屬處理後事，盼外界尊重家屬心情。

警方調查，31日凌晨1時許，民眾報案友人想不開，員警到達後，發現一名女子情緒不穩，屋內2名3歲和8歲小孩倒臥在床上，送醫前已無呼吸心跳，經送往林新醫院、中國附醫搶救仍不治。

台中市一處大樓發生命案，警消人員到場協助送醫。（圖／翻攝畫面）

據了解，女子目前無業，平時在家照顧孩子，2名小孩的生父分別是女子的前任男友與現任男友，近期疑被男友提分手，女子在精神狀況不穩下，涉嫌對2名孩子餵食不明藥物，且有輕生傾向，警方已報請台中地檢署指揮偵辦。

台中市長盧秀燕今天受訪表示，對這件憾事感到非常沉痛和不捨，第一時間警消已介入處理，另一方面，檢調也在偵辦中，已指示社會局介入協助家屬。

盧秀燕還說，在檢調未釐清案情前，相關沒有經過證實的內容，希望大家尊重家屬的心情，盡量不要轉述。

