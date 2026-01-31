台中狠母餵藥奪2幼童命 高大成：至少折磨2小時才會死

台中市西區今（31）日凌晨驚傳一起幼童命案。一名31歲陳姓女子，疑似餵食不明藥物給3歲與8歲的兩名孩童，導致幼童送醫搶救後仍宣告不治，震驚社會。

高大成。（圖／中天新聞）

台中市消防局指出，今日凌晨1時29分接獲通報，西區向上路一段有救護案件。救護人員到場時，發現3歲與8歲幼童已無呼吸心跳，身上未見明顯外傷，屋內則另有一名30多歲女子情緒極度不穩，疑有自傷之虞，隨即一併送醫救治。然而，兩名幼童經醫院全力搶救後仍回天乏術，女子後續由警方帶回派出所製作筆錄，相關案情仍待釐清。

對此，中山醫學大學附設醫院法醫科副教授高大成指出，幼童因肝臟、腎臟等臟器尚未發育成熟，若一次攝入大量藥物，並不會立即死亡，而是可能導致肝腎功能逐步衰竭，過程痛苦，至少折磨2小時以上才會致命。

高大成進一步表示，從幼童嘴唇發紫、牙關緊咬等徵象研判，極可能服用了影響中樞神經的藥物，造成缺氧情形，甚至不排除混合多種藥物。最終死因仍需透過抽血檢驗與解剖，才能進一步確認。

高大成也嚴厲譴責此行為，直言讓幼童吞食大量藥物「非常可惡」，並認為此案毫無疑問就是故意殺人。

