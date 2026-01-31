台中狠母餵藥害死2幼童！高大成揭殘酷過程：恐被折磨2小時

社會中心／周希雯報導

台中市西區31日凌晨發生人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑情緒不穩，自己服用不明藥物後，竟再餵食2名年幼的孩子，導致8歲與3歲男童雙雙喪命，狠心的手法震驚社會。對此，法醫高大成也感慨表示，隨著安眠藥改良，即使成年人服用過量也不會死亡，但若是臟器尚不成熟的幼童吃下，恐怕會導致肝腎臟逐漸衰竭，至少遭折磨2小時才會身亡，忍不住痛批「1個媽媽怎麼可以這樣決定小孩子的命？」

簡單回顧整起事件，陳女的2個孩子分別與前夫、現任男友所生，近期她疑似遭遇感情問題，今（31日）凌晨先是打電話跟朋友訴苦，隨即更表達負面想法。友人得知後立刻趕往女子的租屋處，沒想到還是晚了一步，陳女已餵食2名孩子不明藥物，連她自己也疑似吞藥；2名孩子已無呼吸心跳，倒臥在床上口吐白沫，送醫搶救仍不治，陳女則因情緒異常激動，被警消四肢捆綁並進行保護管束，經治療後情緒較為緩和，已被帶回派出所釐清案情。

2名幼童送醫時口吐白沫、失去呼吸心跳。（圖／翻攝畫面）

對此，高大成表示，安眠藥過往只要多吃一點就會死亡，但如今發展至第五代，改善了安眠量和致死量，「即使成年人『吃到飽』都不會死」。不過對幼童來說就是一種折磨，因為孩子的臟器發育尚未成熟、無法代謝藥物，服用大量藥物後雖不會立即死亡，但因肝腎臟逐漸衰竭，至少2小時後才會死亡，而且死亡過程恐怕會一直痙攣。

高大成揭露，孩子若服用大量安眠藥物的驚人風險。（圖／民視新聞資料照）

高大成也指出，幼童遺體被發現時呈現嘴唇發紫、牙關緊咬的狀況，「這種就是缺氧造成，一定是中樞神經的藥物」，由此可初步判定是服用安眠藥，但也不排除摻入多種藥物，仍需透過抽血解剖才能釐清確切死因。對此，高大成忍不住狠批陳女，「小孩子活得好好的，你自己不開心、那是你家的事啊，1個媽媽怎麼可以決定小孩子的命，亂來的！」。

