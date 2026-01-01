台中狠父虐死出生10天兒！母只顧打電動旁觀未報警…遭判刑1年6月

記者吳泊萱／台中報導

台中新手爸虐死剛出生10天多的兒子，媽媽全程目睹沒積極制止，被依過失致死判刑1年6月。（示意圖／翻攝自pixabay）

去年7月，台中一名22歲莊姓新手爸爸，因不滿剛出生10多天的兒子哭鬧，竟多次孩子施暴，媽媽在旁全程目睹，卻僅以口頭勸阻，隨後夫妻二人還把孩子丟在家，跑到鄰居家打電動，事後男嬰失去生命跡象，經送醫搶救不治。事後男嬰生父莊男被依過失致死罪判處10年徒刑。男嬰生母雖未動手，但因無作為，也被依過失致死罪判刑1年6月，緩刑3年；全案可上訴。

檢警調查，22歲莊男與妻子在台中大里租屋同居。2024年8月間，莊男因不滿剛出生10多天的兒子哭鬧，竟多次猛烈搖晃兒子，又對兒子呼巴掌、拍打頭部，甚至把兒子空拋後接住。莊妻多次目睹丈夫對兒子施暴，卻僅以口頭勸阻。

事後夫妻二人趁兒子睡著後，將孩子留在租屋處，跑到鄰居家打電動，等二人回家發現孩子沒有呼吸心跳，才趕緊將孩子送醫救治，但孩子因顱內出血、大腦水腫軟化缺氧、急性肺泡肺炎等併發症，搶救不治。

法院審理認為莊男施暴行為具高度危險性，且屬情緒宣洩，嚴重侵害幼童生命權，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判處10年徒刑。

另外莊妻雖未動手施虐，但其身為母親，依法有照顧、保護孩子的義務，應防止幼兒被傷害，但莊妻卻未積極阻止丈夫施暴，也沒有將孩子送醫等實質作為，最終導致孩子傷重不治，因無作為被法官依過失致死罪判處1年6月徒刑，緩刑3年，並應向公庫支付台幣3萬元；全案可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

