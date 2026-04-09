台中狼師松志彬早有前科！校方「怠惰6年」釀80童受害 28家長請求國賠

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記者林意筑／台中報導

教練松志彬在校任職6年期間涉嫌性侵、猥褻學童。（圖／資料照片）

台中市某國小棒球隊教練松志彬，在校任職長達6年期間涉嫌性侵、猥褻學童，因當事學校未落實查核不適任教師系統、揪出狼教練，導致學童持續受害，受害者超過80人，年紀最小的受害幼童僅4歲。對此台中市法制局指出，截至7日已有28人請求國賠，已協議成立14件，有1件協議未成，另13件審議中。

該校園狼師案在2024年時已有家長出面控訴，經檢方調查，發現受害者眾多，受害人數不斷攀升。先前兩次起訴各有32名、10名受害學童，近期第三波偵結，再度新增11名受害學童，這3波偵查過程發現受害幼童年僅4歲，而第三波起訴中年紀最小的受害幼童也僅8歲。

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涉案教練松志彬早在2012年已有強制猥褻前科，但校方2019年時未依規定定期於「不適任教師查詢系統」核查仍聘用，導致其隱藏身分留校多年。對此教育局指出，時任校長因未督導查詢系統被記2大過，現任校長記申誡1次，歷任承辦組長與主管共6人亦各記一次申誡。台中市法制局指出，截至7日已有28人請求國賠，已協議成立14件，有1件協議未成，另13件審議中。

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