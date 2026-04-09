台中狼教練性侵！藍議員竟甩鍋中央 范雲：市府應檢討、不該包庇

記者楊士誼／台北報導

台中狼教練松志彬案引發輿論憤怒，藍營議員卻稱「中央做了什麼？」范雲表示，台中市府與藍營議員不該包庇，應好好檢討。（圖／翻攝自范雲臉書）

台中棒球隊教練松志彬對多名學童犯強制猥褻、強制性交等，數十名學童受害。國民黨台中市議員賴義鍠稱「中央做了什麼？」綠營議員張芬郁反擊，如果事事是中央的責任，市政府也可以解散。立院民進黨團書記長范雲今（9）日表示，若教育局有定期檢查，事件可能就不會發生，台中市府與藍營議員不該包庇，應好好檢討，「既然被叫做盧媽媽、希望大家叫盧媽媽，我想學童的安全，就應該是你心中最重要的那塊」。

民進黨團上午召開輿情回應記者會，范雲對此指出，對兒童的性侵，任何人看了都沒有辦法接受。更令人驚訝的是，事件從去年七月一審判定，松志彬傷害41個學童，如果台中市教育局有定期檢查學校是否有查核，可能這件事情就不會發生。有人質問時，教育局居然連受害人數都不清楚，也沒有官員被懲處，校長還繼續在學校服務。

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范雲直言，台中不是第一次有重大狼師案，自己就曾接受過陳情。不知道盧秀燕為何這麼輕忽？現在又有國民黨議員把責任丟包中央，台中市府、台中的國民黨議員不該再包庇，應好好檢討市政的螺絲是怎麼樣掉了滿地。「既然被叫做盧媽媽、希望大家叫盧媽媽，我想學童的安全，就應該是你心中最重要的那塊」。

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