台中獨居8旬翁百年祖厝坍陷 華山志工助修繕

江姓老翁居住的老屋坍陷，華山基金會協助修繕。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕歲末隆冬，台中豐原區82歲獨居江姓老翁行動不便，棲身的百年土埆厝屋頂塌陷漏水，難以擋風遮雨，華山基金會志工串連各界愛心合力幫老翁翻新老屋，今日眾人搓湯圓歡喜入厝，老翁相當開心，直呼是最好的新年禮物。

江姓老翁自幼罹患小兒麻痺，終身未娶，獨居朴子里百年土埆厝，去年颱風來襲，老屋屋頂不敵強風，出現嚴重漏水與結構老化，華山基金會接獲通報後立即尋求市府與民間資源，協助修繕，老屋終於在年前完成整修。

江阿公說，7歲時罹患小兒麻痺，左腿萎縮，需倚靠拐杖行走，他住的土埆厝老屋結構嚴重老化，橫樑腐壞斷裂，隨時有坍塌風險；在豐原區公所轉介與多人協助下，華山基金會投入主要修繕救助金，工程順利完成。

朴子里長張錦順表示，江姓老翁從小與父母住在這間土埆厝，父母過世後老屋留給他養老，在華山基金會和眾人協助下終於完成翻修。

豐原區里長協會理事長連佳振說，這場愛心活動，讓大家感受到社會力量和善心。江姓老翁和眾人一起搓湯圓，場面溫馨。

華山基金會表示，目前正推動「春節年菜募集計畫」，每份年菜認助1000元，讓孤老不僅「有屋可住」，更能「有飯可吃、有人關心」，在年節中感受溫暖、不再孤單。

江姓老翁(中)跟華山志工歡喜搓湯圓。(記者張軒哲攝)

華山基金會志工齊聚慶祝江姓老翁老屋翻新。(記者張軒哲攝)

