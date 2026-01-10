台中玉京天公祖總廟龍柱完成大典 盧秀燕鄭麗文同台

（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市清水區玉京天公祖總廟今天舉行「龍鳳呈瑞龍柱完成大典」，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、中國國民黨主席鄭麗文等藍營政治人物齊聚，見證廟宇興建的重要里程碑。

由財團法人玉皇大帝增福基金會募資籌建的玉京天公祖總廟，今天在清水區舉行「龍鳳呈瑞龍柱完成大典」，韓國瑜、盧秀燕、鄭麗文、前立法院長王金平、立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔、黃健豪、傅崐萁，台中市議長張清照、鎮瀾宮董事長顏清標都到場致意。

盧秀燕致詞表示，今天代表台中市政府感謝增福基金會董事長蔡添壽，承繼父母「以孝為先、回饋社會」的家訓，結合個人信仰、企業經營理念與公益使命，推動玉京天公祖總廟興建，祝福玉京天公祖總廟香火鼎盛，神蹟顯現，信徒滿天下。

鄭麗文指出，天公總廟承載來自四方的善良正念，在此共同感受團結在一起的都是希望國泰民安、世界和平，在興建大廟的未來這2年，也是台灣命運關鍵的2年，希望未來2年國民黨也會善盡任務及職責，在嚴寒的冬日集結善念及正念，團結所有海內外力量，為台海穩定乃至世界和平，全力以赴。

韓國瑜說，玉皇大帝正式分靈到台灣已有400年，一直保佑這塊大地，外國人碰到頭痛事情時都會說「My God」，而中華文化一定說「我的天」，這個天就是玉皇大帝，希望這座廟宇興建完成後保佑大台中地區及台灣同胞闔家平安，馬年祝福大家馬上幸福。

蔡添壽說明，玉皇大帝統御諸天、護佑萬靈，玉京天公祖總廟於民國108年動工，占地約4588坪，規劃興建主廟約880坪，為地上15樓、地下2樓建築物，未來落成後，可望成為全台最大的天公廟，期望在天公庇佑之下，促進宗教和諧、社會安定，並為世界祈願長久和平。（編輯：黃世雅）1150110