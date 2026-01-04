台中玩具銀行讓二手玩具再生 幫助弱勢孩童

民視新聞／綜合報導

現代人孩子生得少，個個都是寶貝，衣服玩具都不少。但對很多弱勢家庭的孩子來說，玩具可能就變成了奢侈品。台中市政府社會局，在大里成立「玩具銀行」，回收二手玩具再修復，送給弱勢家庭的孩子，也讓他們學習惜物和分享。

玩具銀行的巡迴車，從各地回收站，載回一整車的玩具，一袋袋的玩具，必須先秤重登記。

接著志工開始整理分類，先測試玩具是否損壞，如果堪用，接著就必須消毒與清潔。

收回來的玩具玲瑯滿目，適合各種年齡層，各式各樣，應有盡有，這些都是民眾主動捐贈，不過，像是刀、槍之類的玩具，或是絨毛布偶，銀行不收。

玩具銀行的社工督導，本身也是「玩具醫生」，部分損壞的玩具，經過醫生診斷後，如果能夠修好，就進行修復。

陪小主人度過快樂童年的舊玩具，來到玩具銀行後，透過社福團體的媒合，送給弱勢家庭的小朋友，重新賦予玩具新生命，也給新主人帶來歡樂。

