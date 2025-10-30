台中班際籃球決賽 沙鹿國中奪冠
記者徐義雄、陳金龍／台中報導
台中市「國民中學普及化運動班際籃球全市決賽」，在市立東山高中展開，賽事先在神圳國中、東峰國中、沙鹿國中及新光國中辦理分區複賽後，再由沙鹿國中等十七所學校取得晉級資格，比賽十分激烈，最終沙鹿國中奪下冠軍寶座，東山高中、華盛頓中學分別榮獲亞軍及季軍。
教育局說明，教育局以「培養學生規律運動」、「厚植運動競技競爭力」及「改善運動環境設施」為三大推動方向，辦理國小躲避球、籃球、跳繩、大跑步、健身操與游泳、國中籃球、排球與大隊接力及高中排球等「普及化運動競賽」，強調「班級參與」的精神，鼓勵學校辦理校內體育競賽活動，帶動學生參與運動風氣。
承辦學校沙鹿國中王志銘主任說，比賽時間分為四節，第一、三節由女生出賽，第二、四節由男生出賽，每節五分鐘，強調運動性別平權，鼓勵每個學生都有上場的機會。
其他人也在看
考生注意！高中英聽成績明日出爐 上午9時開放查詢
115學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績將於明（31）日上午9時開放查詢，並於當日寄發成績通知單，若考生報名時「聯絡電話」填寫行動電話號碼，將收到大考中心主動發送的成績簡訊通知。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
中市梧棲「中橫四路改善工程」翻新沿海老舊雨水下水道強化防洪
台中市政府水利局獲內政部國土管理署核定補助總經費約3,240萬元，辦理梧棲區「中橫四路雨水下水道改善工程」，於今年9月開工，預計明(115)年6月完工，完工後可加強當地道路行車安全及維護既有箱涵排水效能。（見圖）水利局表示，台中市梧棲區及清水區部分雨水下水道因建置年代久遠，且位於出海口感潮段，經水利局進行縱走調查發現，部分箱涵結構已有混凝土剝落、鋼筋鏽蝕外露等情形，這次工程範圍自大智路二段至中一路，修繕既有四孔雨水下水道箱涵，改善長度約90公尺。由於該路段交通流量大，是台中港區主要通道，施工採免開挖工法，由箱涵內部進行補強修復，以減輕對交通的衝擊與影響。水利局進一步指出，工程完工後，可提升當地排水效能外，也能有效改善道路結構安全，強化沿海地區整體排水系統功能，確保民眾行車 ...台灣新生報 ・ 1 天前
藝術扎根再創典範 嘉市大同國小兩度獲藝術教育貢獻獎
嘉義市大同國小在教育部第12屆「藝術教育貢獻獎」中，從全國 44 件入選單位中脫穎而出，榮獲「績優學校獎」。學校再度榮獲此項全國藝術教育最高殊榮，也因此成為全臺首間兩度獲獎的國小。市長黃敏惠讚許，大同國小以「培育大同生活藝術家」為願景，長期致力將藝術融入生活。她表示，大同國小深耕藝術教育多年，是許多藝術家的搖籃，讓嘉義這座城市更具文化氣息，展現人文、藝術與生活的融合力。教育處長郭添財指出，大同國小的藝術教育成績，是嘉義市推動「人文第一」教育理念的最佳實踐；市府長期挹注美感教育經費，協助學校提升藝術教育層次，成果豐碩，令人欣喜。大同國小長年推動藝術教育，學校自編《生活美學》課程教材，設計「色彩之流 vs. 自然之彩」、「好食機」、「我是光影魔法師」等主題教案，屢獲嘉義市教案競賽特優與優等。校內黑光偶劇團十四度榮獲全國創意戲劇比賽特優，全國兒少陶藝獎及交趾陶工藝獎更是常勝軍；管樂團、直笛隊連年在嘉義市音樂比賽中奪優，答喙鼓團體近五年得獎率達 100%，展現學校深厚的藝文底蘊與教學實力。學校以「生活美學」為校訂課程主軸之一，發展從一年級到六年級的跨領域藝術課程，結合白川町在地文化、食育與文史台灣好新聞 ・ 20 小時前
台中市府是否延誤通報非洲豬瘟 陳駿季：疫調中
（中央社記者汪淑芬台北30日電）醫師沈政男貼文，以R0值（基本傳染數）認為台中市並無延誤通報非洲豬瘟。農業部長陳駿季今天表示，一切仍在疫調中。獸醫所長鄧明中說，同一豬欄與同一豬場的R0值差距大。中央社 ・ 20 小時前
原住民族語言文學獎滿貫得主 蔡愛蓮續為族人寫故事
（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）教育部第9屆「台灣原住民族語言文學獎」今天頒獎，排灣族教會牧師蔡愛蓮以散文創作獲獎，累積過去獲獎類別成為「滿貫」得主；她說，文字就是力量，要繼續為族人寫故事。中央社 ・ 20 小時前
颱風造成嘉義文資災損嚴重 李遠：全力協助復原
（中央社記者蔡智明、黃國芳嘉義30日電）7月颱風豪雨重創嘉義縣、市文化資產與百大文化基地，文化部長李遠今天關切復情況，他說後續將盡力全額補助協助復原工作，並強調台灣面臨災後重建會變得更好。中央社 ・ 20 小時前
台日高校交流 日生製作珍奶興奮又新奇
記者曾芳蘭／竹市報導 日本福岡雙葉中學師生一百四十人，三十日到訪新竹市光復高中，校方…中華日報 ・ 21 小時前
台中停用9廚餘掩埋場 增2焚化廠
記者楊文琳、彭新茹、林中行∕綜合報導 台中市環保局長陳宏益三十日表示，…中華日報 ・ 18 小時前
南應大美容系 致力「髮」揚光大
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】南應大美容造型設計系為提昇教師專業知能與實務能力；加強學生髮藝技術及學習互傳媒 ・ 19 小時前
新竹香山私幼爆虐童! 家長被拒門外 怒批園方態度傲慢
地方中心／黃兆康 新竹報導新竹市香山區一所幼兒園日前驚傳虐童事件，多名家長指控老師對幼童施暴，已有至少四名幼童驗傷並完成報案。不過，園方召開家長說明會，不僅沒通知受害幼童家長，還把他們擋在門外，引發現場家長怒吼抗議，痛批園方態度傲慢、市府態度也很消極，根本是「幫凶」。民視 ・ 21 小時前
汐止學童屢攻擊師生 教育局：持續追蹤輔導
（中央社記者曹亞沿、黃旭昇新北30日電）新北議員今天指出，汐止區一名國小男童在校翻桌、毆打老師，共27名師生受害。教育局表示，第一時間啟動安全與輔導機制、指派心理師協助，將持續輔導追蹤。中央社 ・ 21 小時前
待宰豬上看39萬頭 農業部：解禁時總量管制供應
（中央社記者汪淑芬台北30日電）台中一處養豬場出現非洲豬瘟，全台活豬禁宰禁運至11月6日中午12時。農業部表示，禁宰15天估計全台豬場累積待宰豬隻約35萬至39萬頭，解禁時會總量管制每天的供應量在3萬頭。中央社 ・ 22 小時前
外國技術人力引進逾5萬人 勞動部將訂專屬法規
（中央社記者吳欣紜台北30日電）行政院今天通過「跨國勞動力精進方案」，將取消製造業外國技術人力比率限制，讓雇主可全數留用資深移工。現行外國技術人力已逾5萬人，勞動部表示，將訂專屬法規進行管理。中央社 ・ 22 小時前
李科永文教基金會獎學金頒獎 扶助清寒學子逐夢前行
記者張正量／宜蘭報導 為鼓勵清寒與優秀學生勤奮向學、追求卓越，羅東鎮公所與財團法人李…中華日報 ・ 22 小時前
NSO獻演「自由之聲」 向一代報人林榮三致敬
（中央社記者趙靜瑜台北30日電）向一代報人林榮三致敬，NSO國家交響樂團與林榮三文化公益基金會合辦音樂會，將首演由作曲家陳可嘉創作的「生路」，透過音樂表彰林榮三一生的奮鬥精神與民主理念。中央社 ・ 22 小時前
幼幼揪愛心夥伴贈鞋 盼災童踩穩每一步
幼幼揪愛心夥伴贈鞋 盼災童踩穩每一步EBC東森新聞 ・ 1 天前
桃園市舉辦雙語教育中外師資研習營 激發創新教學
桃園市持續深化雙語教育能量，今天（30日）舉辦「2025國中雙語教育中外師資研習營」，以「Learning Opening, Valuing Excellence! (LOVE)」為主題，來自桃園各國國立教育廣播電台 ・ 22 小時前
台師大校長遴選宋曜廷當選 明年2/22就任
[NOWnews今日新聞]國立臺灣師範大學新校長出爐，第15任校長遴選委員會今（30）日召開第5次會議，邀請候選人依序進行治校理念詢答，由召集人佛光山教團系統大學總校長楊朝祥主持，經出席委員無記名投票...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
HPV男性感染風險更高 恐引發6種癌症
HPV不只是女性健康問題，男性感染風險實際上更高。泌尿科醫師廖奕安指出，約8成性活躍者一生中曾感染過人類乳突病毒(HPV)，多數人無症狀卻可能傳染給伴侶，且至少與6種癌症及生殖器疣有關，因此建議不論性別都應接種HPV疫苗。中天新聞網 ・ 1 天前
坣娜驟逝！紅斑性狼瘡能攻擊全身器官 頭髮大量脫落是警訊
歌手坣娜傳出病逝消息，她生前長期與紅斑性狼瘡對抗。盧俊吉醫師指出，紅斑性狼瘡如同「魔術師」，能攻擊全身所有器官引發各式併發症，常見症狀包括頭髮大量脫落、臉上出現蝴蝶斑等警訊。中天新聞網 ・ 1 天前