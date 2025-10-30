台中班際籃球決賽 沙鹿國中奪冠

台中市「國民中學普及化運動班際籃球全市決賽」比賽十分激烈。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄、陳金龍／台中報導

台中市「國民中學普及化運動班際籃球全市決賽」，在市立東山高中展開，賽事先在神圳國中、東峰國中、沙鹿國中及新光國中辦理分區複賽後，再由沙鹿國中等十七所學校取得晉級資格，比賽十分激烈，最終沙鹿國中奪下冠軍寶座，東山高中、華盛頓中學分別榮獲亞軍及季軍。

教育局說明，教育局以「培養學生規律運動」、「厚植運動競技競爭力」及「改善運動環境設施」為三大推動方向，辦理國小躲避球、籃球、跳繩、大跑步、健身操與游泳、國中籃球、排球與大隊接力及高中排球等「普及化運動競賽」，強調「班級參與」的精神，鼓勵學校辦理校內體育競賽活動，帶動學生參與運動風氣。

廣告 廣告

台中市一一四學年度「國民中學普及化運動班際籃球全市決賽」，由沙鹿國中奪下冠軍寶座。（記者陳金龍攝）

承辦學校沙鹿國中王志銘主任說，比賽時間分為四節，第一、三節由女生出賽，第二、四節由男生出賽，每節五分鐘，強調運動性別平權，鼓勵每個學生都有上場的機會。