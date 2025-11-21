台中球棒隊又來！7車20多人如大軍壓境 險釀大亂鬥

7車陸續停在921地震公園旁，有人持棍棒、有人徒手毆打。（圖／翻攝自記者爆料網）





台中市日前發生惡煞飆車圍毆居民，現在太平又傳出20多人深夜群聚鬥毆。今（21）日凌晨1點，共有七車陸續停在921地震公園旁，有人持棍棒、有人徒手毆打，警方一趕到，所有人立刻落荒而跑，事後通知13人到案，並依妨害秩序、傷害罪移送。

監視器拍下，一台台轎車開進來，停在馬路中間，1台、2台、3台，總共7台車，車上的人陸續下車，人數加一加有20多人。其中有人手持棍棒，有人徒手毆打，被打的人有4名。

就在一群人準備要開打時，這時警方到場，所有人開始跳回車上，落荒而逃。附近民眾：「很恐怖啊。」

凌晨1點，大陣仗人馬到場聚集，1點03分警方抵達，瞬間鳥獸散，員警以車追人，一個也不放過。衝突事件是發生在12日凌晨12點多，台中市太平區921地震公園旁，7台車輛直接霸停馬路中央，猶如大軍壓境，一群人大喇喇衝進公園裡，疑似想尋仇，讓民眾急忙報案。

附近民眾：「車子整群在這邊吵架，他們好像在談判還是怎樣。」

警方調查，一群惡煞疑似尋仇，雙方約好地點談判，其中21歲的洪姓男子在網路上與29歲的李姓男子留言互嗆，引發糾紛。洪姓男子找來一票人馬，準備大鬧一場，人數佔劣勢的29歲李男與朋友共4人，過程中被徒手呼巴掌挨打，事後表示將自行去驗傷。

太平分局偵查隊長施明志：「員警前往查處，發現有多輛小客車聚集，已通知雙方涉案人等共13人到案，全案將依刑法妨害秩序、傷害等罪嫌移送偵辦。」

不管是打人還是被打的，都被依妨害秩序、傷害罪等移送。只是最近台中市才發生惡煞半夜炸街，又圍毆住戶事件，現在又有惡煞凌晨準備鬥毆，讓民眾睡得不安寧，也抱怨深夜真的不平靜。

