台中球棒隊！ 逢甲商圈居酒屋「6打3」 打完繼續喝
台中西屯逢甲商圈一間居酒屋凌晨爆發衝突，一群朋友相約在這聚會唱歌喝酒，酒喝多了，雙方人馬互嗆，最後竟演變成6打3的暴力鬥毆，還拿著球棒打到馬路上。其中一人被打趴受傷，被丟包在地，其他人打完竟若無其事，回去居酒屋「續攤」繼續唱歌。警方獲報火速到場，將9個人通通帶回，依聚眾鬥毆、傷害及妨害自由等罪嫌送辦。
9名男子在黑色休旅車旁喬事情，越講火藥味越重。聚眾鬥毆男子：「怎樣啦！」
黑衣男與灰衣男爆發拉扯，其他人一看開團秒跟，短褲男拿球棒不斷K灰衣男，黑衣男就站在中間勸阻，一群人從路邊打到人行道。聚眾鬥毆男子：「好了好了。」
藍衣男搶走球棒衝向灰衣男，不顧其他人勸阻，雙方爆發第二波團戰，從人行道再打到大馬路。目擊民眾：「他等等會過來嘛，不會吧，關我們什麼事啊。」
一群人出腳狂踹，躺在地上的男子這邊兩拳、那邊兩腳，他無力反擊。目擊民眾：「地上那個人在怎樣，被揍咩，起不來了。」
男子被打趴，一群人拍拍屁股上車走人，只剩他躺在馬路上。員警vs.被打受傷高姓男子：「（我說你們打的時候在地下室嘛），沒有，（不然呢在這邊喔），對。」
男子倒地掙扎，右腳鞋襪都掉了，警方到場先將他送醫，接著循線追查動手的惡煞。員警vs.聚眾鬥毆男子：「（剛剛裡面發生什麼事情），沒事啊，朋友自己吵架而已。」
人家是別墅裡面唱K，而這群惡煞是K完人後，躲回居酒屋包廂繼續歡唱。員警vs.聚眾鬥毆男子：「這個已經不是傷害了，那這是妨害秩序，馬路上3個人，就是妨害秩序了。」
9個人在路上鬥毆打群架，監視器全都錄，通通都被警方帶走。目擊民眾：「突然聽到有金屬球棒敲擊，還有叫囂的聲音，然後就看到，大概有將近10個人，在圍毆一個人，然後那個人就被打到地上，另外10個人還在繼續打，最後就上2台黑色休旅車，迴轉就跑走了。」
事發清晨5點多，台中西屯福星北路上，31歲的陳姓男子與30歲高姓男子約了一群朋友到居酒屋喝酒，醉到吵架，演變成全武行，9個人6打3，拳打腳踢還拿球棒，高姓男子被打趴還被丟在原地，其他人拍拍屁股，酒照喝歌照唱。
中市第六分局西屯所所長王凱政：「員警獲報後，立即派員趕赴現場，將涉嫌滋事等9名犯嫌全數控制。」
朋友喝了酒翻臉，自己人打自己人，高姓男子被打到全身傷，路邊鬥毆罪證確鑿，被依聚眾鬥毆、妨害自由傷害等罪嫌移送偵辦。
