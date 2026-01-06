台中環中路二段夜間封閉 台74線兩匝道同步管制

環中路台灣大道至西屯路北向機慢車道現況。（圖／台中市建設局）

西屯區環中路面燙平進入最後階段，今起夜間分段施工，台74線閘道同步管制。（圖／台中市建設局）

台中市建設局推動「西屯區環中路二段（台灣大道至西屯路）雙側人行道及路面改善工程」，於6日至9日及11日至12日夜間進行燙平北向路段路面作業，局部施工路段夜間將封閉，白天開放通行。另台74線兩處北上匝道亦同步管制，建設局呼籲市民行時請配合現場交通標誌及交管人員引導。

建設局長陳大田表示，「西屯區環中路二段（台灣大道至西屯路）雙側人行道及路面改善工程」，已完成多項行人友善設施改善，包括路燈箱遷移、樹穴改善及新設無障礙斜坡道等，人行道優化總面積約5724平方公尺，並於2處重要路口新設行人庇護島，全面提升行人通行安全。

廣告 廣告

陳大田指出，目前工程已進入最後階段，將辦理北向瀝青混凝土（AC）路面刨鋪改善作業，改善面積約2.5公頃，將於今日至9日及11日至12日，採夜間分段施工，施工時段為每日晚間8時至翌日上午8時，並依行車方向及路段分段辦理，將優先改善機慢車道，最後再進行主要路口快車道路面修繕。

建設局說明夜間施工路段及時間如下：

一、北向機慢車道施工路段：台灣大道至青海路為6日（周二）晚上8時至7日（周三）早上8時。青海路至福科路為7日（周三）晚上8時至8日（周四）早上8時。福科路至西屯路為8日（周四）晚上8時至9日（周五）早上8時。二、路口快車道施工路段：環中路與西屯路、福科路、青海路口為11日（周日）晚上8時至12日（周一）早上8時。

建設局補充，路面燙平施工期間，台74線快速道路將配合封閉部分匝道，包含6日（周二）晚上8時至7日（周三）早上8時封閉青海路北向匝道；8日（周四）晚上8時至9日（周五）早上8時封閉西屯路北向匝道，提醒用路人提早改道。

建設局指出，施工期間將設置完善交通標誌，並派遣交管人員現場引導，採夜間局部封閉、白天恢復通行方式辦理；若單側施工提前完成，將視現場狀況彈性調整開放時程。

更多中時新聞網報導

布里斯本女網賽》謝淑薇次盤逆轉 2026開門紅

吸國際客、擴增規模 業界籲增專業民宿類別

楊丞琳聞香止飢 瘦4公斤秀小蠻腰