台中環保局推動廣植林廣植栽 減碳降污協同作用

【記者陳世長台中報導】因應氣候變遷並提升城市空氣品質，台中市政府環保局持續推動「廣植林、廣植栽」，透過增加綠覆率、建置空品淨化區及推動空地綠美化，發揮減碳、降溫與改善空氣品質的多重效益，並每年辦理評比作業。114年評比結果於(30)日由環保局長吳盛忠公開頒獎表揚，其中績優認養單位有「清水區海風里環保公園」、「大里區麗園公園一期」，另榮獲優良認養單位有「大里區公七公園」、「大里區塗城里裸露地綠化」、「石岡區東豐綠廊自行車道」及「西屯區議政公園」，吳局長特別感謝各認養單位長期投入人力、物力與資源，維護成果深獲肯定。





環保局同時也推動空地綠美化設置，114年度補助大里區公所辦理「大里仁城段224地號空地綠美化」，及大甲區公所辦理「大甲區幸福段960地號空地綠美化」設置，綠化面積達3315平方公尺，補助設置經費達198萬元，透過植栽綠化改善閒置空地景觀，兼具空品淨化、降溫與城市美化效益；另環保局於115年編列500萬元供各區公所申請補助設置空地綠美化作業，歡迎各公所提出申請。



吳局長表示，廣植林可改善空品，並可調節環境溫、溼度，對人體及環境有許多助益，目前台中設置有東豐綠廊道、后里環保公園等空氣品質淨化區，均獲得不錯的成效，希望企業團體能夠一起響應，並透過在地團體、企業與政府攜手合作，不僅能有效提升公共設施管理與維護品質，更能促進社會參與，落實環境永續發展目標，為城市注入更多正向能量，並誠摯歡迎村里辦公處、社區發展協會、學校及企業等單位踴躍加入公共空間認養行列，共同打造低碳、宜居的生活環境。