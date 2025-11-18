台中環保藏未爆彈 議員要求新局長迅速拆彈





台中市環保問題棘手，市長盧秀燕延請已退休的前北市環保局長吳盛忠接任，市議員張芬郁指出，台中環保是燙手山芋，面臨十顆炸彈，新局長臨危受命要先拆那顆？必須有具體作為，吳盛忠表示，不燙手，希望運用新的環保技術，讓台中成為全國示範城市。

台中市議會總質詢，市議員張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠、陳淑華、陳俞融、謝家宜聯合質詢，關切新就任的環保局長能否勝任，解決台中市面臨的環保問題。張芬郁指出，台中環保面臨十顆炸彈，新任環保局長吳盛忠臨危受命，接的是燙手山芋，包括大里垃圾山、大里SRF固體再生燃料(SRF)設置計畫、打包機、台中三大飛灰掩埋場、文山焚化爐、后里焚化爐招標、外埔生質能源二期工程、全市每日增加三百噸廚餘、空污噪音水污染、清潔隊弊案和全市垃圾量持續增加。

張芬郁表示，盧市長推介新局長有推動內湖垃圾山變公園的經驗，大里垃圾山是否有機會朝此方向規劃，目前應立刻解決垃圾滲出水不污染水源，還有焚化爐產生的灰飛，堆置在霧峰、后里、清水掩埋場，也必須減量清除。張芬郁說，環境部統計的公害陳情件數中，去年台中市5萬1549件，長年都居六都第二，代表環境公害讓市民受不了。其中，空氣、噪音、水污染、事業廢棄物陳情件數都居高，局長須重視處理。

市議員蕭隆澤、陳雅惠則質疑，台中市的人口愈來愈多，垃圾量卻愈來愈少， 應該給市民真實數據，不能和垃圾一樣埋起來。市議員陳淑華則表示，台中的環保炸彈是盧市長放的，台中二大特產垃圾山、燕圾湖，希望新局長拆彈要有具體作為，不要講空話，屏東補助廚餘機，每天減量120噸廚餘，文山焚化爐什麼時候動工，不要讓市民承擔處理垃圾的成本提高。

市長盧秀燕表示，新任環保局長有中央和地方經驗，每件環保問題都很重要。吳盛忠表示，台中的環保問題「不燙手」，市長的熱情讓他興起重回行政機關，他有很多環保理念，希望運用新的環保技術，讓台中成為示範城市在全國推動。局長吳盛忠也表示，大里垃圾山變成公園是目標，飛灰處理則有新的技術，可以和水泥結合循環再利用，運用環保科技達到淨零減碳，從源頭改善，市民會有感。

