台中環境教育營 有機農場開心共修

台中靜思堂環境教育設施場所，在2022年9月申請認證通過；這些年來，陸續舉辦相關課程，帶領民眾從活動中體驗環保；今年八月，舉辦了4個梯次的環境教育營隊，從靜思堂的課程學習，到戶外有機農耕場所的實地體驗。參與學員從小朋友、家長到長照長輩，大家輕鬆有趣的氛圍中，落實環保行動和健康觀念。

「菇農來講，它(菇包)算是農業廢棄物，它(菇包)就是丟掉了，黑水虻也會分解它 。」

環境教育營隊的學員們，一起觀察黑水虻分解廢棄物的情形。

廣告 廣告

台中靜思堂環境教育營隊學員 邱鴻英：「慈濟這活動裡面，安排課外的參訪，是到有機的農場去看，這樣子的一個活動，不但有意義，而且還讓我們年長的長輩，感覺到說，我又回到年輕時代，可以出去外面踏踏青，對於長輩的身心健康，都是非常正面。」

台中靜思堂，環境教育設施場所，在2022年9月申請認證通過。

「為什麼我們天氣會變成這樣，(溫室效應) 溫室效應。」

推廣環保理念的活動，不只落實在靜思堂，也帶領長輩和親子學員，共同到農耕場所體驗。

「老人家可以吃這個。」

麻薏是台中夏季的特色植物，它的營養豐富，不但是古早味的消暑料理，也有其他很多用途。

慈濟志工 陳淑娥：「麻薏(芛)的葉子揉一揉，它能和番薯一起，煮成麻薏(芛)湯拌飯來吃，將它枝幹的皮褪去後，它就是可以當成古早的麻繩，以前的人為什麼可以，過得這麼地簡單，讓大家知道說環保，對我們下一代的人有多重要。」

慈濟志工 徐宜君：「吃當季(蔬果)有什麼好處，(比較沒農藥) 農藥較少。」

台中靜思堂環境教育營隊學員 張麗華：「我們可以朝著(環保)這方面，可能對自己的養生健康，都有很大的幫助 。」

環境教育場所，從慈濟道場到有機農場，營隊學員從小朋友、家長到長照長輩，大家心中的環保種子，已經萌芽茁壯。

更多 大愛新聞 報導：

全球慈青與上人座談 用愛與勇氣接力

三義慈濟中醫醫院3周年 健行守護生態

