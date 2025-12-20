台中環境音量全天候監測 感測器守護城市寧靜

【記者陳世長台中報導】為提升市民生活品質、有效回應噪音陳情問題，台中市政府環保局自114年起在全市噪音熱點布建210具智慧化噪音感測器，全天候24小時運作，透過即時回傳與秒值分析，精準掌握環境音量變化，讓噪音管理從被動陳情，升級為主動監測，全面邁向智慧科技治理。



環保局表示，台中市人口密集、交通與商業活動頻繁，噪音一直是市民關注的重要環境議題。此次感測器優先設置於噪音陳情頻繁路段，包括夜間改裝車輛行經路線、住宅密集區及商業活動熱點。透過24小時即時監測，結合AI大數據分析，可有效掌握噪音發生的時間帶與區域分布，作為後續稽查與管制策略的重要依據，也發揮對潛在噪音源的預防與嚇阻效果。



環保局指出，依今年度感測器數據分析，噪音陳情熱區路段夜間背景音量約落在55至65分貝之間；其中夜間（晚間10時至清晨7時）音量超過86分貝的好發路段，主要集中於太平區祥順路一段與旱溪西路二段、中山路三段；北屯區文心路四段與崇德路二段、北屯路；以及西屯區文心路二段、市政路及文心路三段與櫻花路口等路段。



環保局進一步說明，過去噪音管理多仰賴民眾檢舉，如今透過全天候監測與數據分析，稽查作業可更精準、更即時，有效提升執法效率。環保局也呼籲，維護環境安寧需要政府與市民共同努力，從減少噪音源頭做起，讓台中逐步成為更寧靜、舒適、宜居的城市。