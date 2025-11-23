台中瓦斯行貨車停機慢車道奪命！男騎車猛撞頭部重創…家屬放棄急救不治
記者吳泊萱／台中報導
台中霧峰區昨日（22日）發生死亡車禍，一名48歲林姓男子騎機車外出時，在中正路撞上一輛停在路邊的瓦斯行貨車，猛烈撞擊導致林男當場失去生命跡象，經送醫搶救後不治。由於林男送醫後死亡，是否酒駕及事故發生原因，仍有待檢方相驗釐清。
警方調查，22日下午3時44分許，林姓男子騎機車沿中正路往草屯方向行駛，途中因不明原因自撞一輛停在機慢車道、載滿瓦斯鋼瓶的貨車，猛烈撞擊導致林男頭部受創，當場失去生命跡象，被緊急送往亞大醫院搶救。
據了解，林男經搶救數小時後，情況仍不樂觀，家屬於晚間忍痛放棄搶救，警方已報請檢方相驗遺體，釐清林男酒測值及肇事原因。
