台中甜柿評鑑揭曉 和平區陳煌明奪冠成甜柿達人

評審逐一檢視外觀，選出外型與色澤俱佳的甜柿。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

和平區農會十八日在台中市政府陽明市政大樓，舉行「一一四年度台中市優質甜柿果品評鑑活動」，六十組產銷班農民報名參賽，和平區陳煌明勇奪冠軍，成為今年度的甜柿達人。

農業局說明，評鑑活動邀請農業部農糧署中區分署、台中區農業改良場及國立中興大學等農業學術研究單位等代表擔任評審，依據甜柿外觀、果形、重量、質地風味及糖度等項目進行評分，評審仔細品嚐後，和平區陳煌明勇奪冠軍，成為今年度的甜柿達人，獲得獎牌及獎金兩萬元；第二名為和平區周永藩及陳鐘祥，可獲得獎牌及獎金一萬兩千元；第三名分別為和平區蔡正佳、張經祥及黃榮成，可獲得獎牌及獎金五千元。

台灣常見的柿子品種可分為「甜柿」及「澀柿」兩大類，甜柿無須人工脫澀處理，可在樹上自然脫澀，採收後即可食用，市面上甜柿常見的品種有「次郎」、「花御所」及「富有」等，果肉細緻多汁、清甜可口，營養豐富，此次評鑑以「富有」甜柿為主。

台中市柿子栽培面積計三三四二公頃，年產量三萬七六一七公噸，其中甜柿栽培面積約三二四0公頃，年產量約三萬六四六四公噸，以和平區摩天嶺、梨山地區及東勢區為主要產區。