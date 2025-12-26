台中甜點新地標！在日系老屋吃豆花與黑糖雪花冰，慢活午後這樣過～

芋艿川 台中草悟道店

位在台中西區勤美草悟道的日系老屋甜點店「芋艿川 台中草悟道店」，是近期討論度超高的台中豆花新開店。隱身在勤美誠品周邊巷弄中，開幕短短兩週就吸引不少人前來拍照打卡。這個品牌是來自台北內湖，主打古早味手工豆花，結合日系老屋氛圍與草悟道的悠閒感，很快成為勤美草悟道必吃甜點之一。

老屋空間活化的日系甜點店

這個來自台北的人氣甜點品牌，終於來到台中展店，而且一出手就是旗艦店規格。「芋艿川 台中草悟道店」直接將兩棟老屋打通，規劃成兩層樓的日系空間。

除了台北內湖、台南永康，第三間店選擇落腳在勤美草悟道，正好呼應這一帶慢步調又充滿生活感的氛圍。最迷人的地方在於空間完整保留老屋原本的結構，走上二樓抬頭一看，仍能清楚看見屋頂下的木造老屋結構，在周邊老屋逐漸消失的情況下，這樣的建築更顯珍貴。整體室內空間不小，座位數量不多不少，刻意留白充滿美學。

▲二樓看得到原本老屋木造結構。

▲一樓空間挺寬敞的，明亮的日光照進來讓這座老屋顯得活潑許多。

從外觀就可以發現這家豆花店真的很誇張！把平民小吃的豆花變成質感滿滿的美學甜點。融合木質調、柔和光線、大片窗景，讓整個空間顯得格外溫柔。兩層樓的配置很有層次感，尤其從二樓如流水般垂落的花朵瀑布，美得讓人忍不住多看幾眼。不管是一樓靠窗的位置，還是二樓座位，都很適合花多一點時間坐著吃碗豆花。

二樓的空間更像是低調的私人豪宅空間，和一樓的開放感相比，多了一份隱密與安靜。這裡規劃了舒適的沙發區與獨立座位區，座位之間保有適當距離，不會互相干擾，很適合吃甜點聊天，我更喜歡這裡的放鬆感。

是左右兩側設計了大面積窗景，讓戶外的自然光與草悟道周邊的街景自然流入室內。白天坐在窗邊，光線柔和、視野開闊，整個空間顯得特別舒服而優雅。

▲這四扇木門很有設計感，拍照也很好看，合併起來就可以把空間隔開了。

▲2樓有一區尚未開始營業的吧台，看似提供咖啡，但其實之後是要做茶藝相關，很期待！

菜單

「芋艿川 台中草悟道店」最具代表性的就是豆花啦！而且就賣兩款：「雲上花」、「雪上花」。兩種都是有豆花、有配料的（芋圓＋紅豆＋花生），差別在於雪上花多了雪花冰。

濃郁豆花，好吃有顏值

「雲上花 NT$120」豆花本身口感綿密滑順、吃起來豆香味濃郁，這是我愛的傳統豆花口感。搭配紅豆、花生、芋圓，配角的甜度剛剛好不搶戲，手炒黑糖水味道獨特。

「雪上花 NT$150」多了一份冰涼層次，把黑糖冰做成雪花冰鋪在豆花上，建議先吃一口黑糖雪花冰，感受入口瞬間化開的驚艷感，真的不誇張！這個拿來做成雪花冰系列一定熱賣。

▲「雪上花」上層是軟綿細緻的黑糖雪花冰，超好吃！

▲豆花是古早味的綿密豆花，豆香濃郁，我好愛。

「芋艿川 台中草悟道店」我覺得它不只是豆花店，更是一間很用心的空間，重新詮釋「吃豆花」這件日常小事。是巷弄裡的一座會呼吸的建築，很日系、很草悟道、很台中，充滿歲月靜好的DNA。比較推薦你們平日來，聽說假日大排長龍會等比較久喔。

▲一樓後區是果乾販售區，也是芋艿川的品牌，可以試吃再買。

▋營業時間：12:00-21:00

▋地址：台中市西區美村路一段117巷9號 （google map）

▋各平台：官網/ ＦＢ / ＩＧ

▋周圍有停車格/勤美誠品有付費停車場、無服務費、無訂位服務

