台中生母與繼父吸毒害童染毒 涉妨害幼童發育罪遭訴

（中央社記者蘇木春台中4日電）台中1名母親與改嫁的丈夫照顧5歲孩童，但孩童繼父與生母卻在住處以吸菸等方式吸食毒品，直到社會局獲報協助安置，並送驗毛髮檢出毒品反應，中檢偵辦後依妨害幼童發育罪將2人起訴。

依據台中地方檢察署起訴書指出，1名5歲孩童與繼父、生母同住在台中市東勢區的租屋處。

孩童的生母自民國113年2月至4月間，將第一級毒品海洛因滲入香菸點燃產生煙霧吸食，並將第二級毒品甲基安非他命置入玻璃球內燒烤吸食，造成同居孩童因此亦吸食到毒品，直到生母因案入獄。

孩童的繼父在孩童生母因案入獄後持續照顧孩童，也於113年2月至同年10月間，在住處以同樣方式吸食毒品海洛因與甲基安非他命，直到因疏於照顧孩童，而遭警政、教育、社政單位等單位通報後，孩童由社會局安置。

經台中市社會局將採取自孩童的毛髮送驗，2次，均檢出甲基安非他命、安非他命、嗎啡等呈現陽性反應。

檢方偵辦後，認定足以妨害孩童身心健全或發育，3日依中華民國刑法妨害幼童發育罪，將孩童的繼父與生母等2人起訴。（編輯：龍柏安）1141204