台中男中美人計！信「代領普發1萬」寄出提款卡 警逮大馬變裝車手

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子日前陷入網戀，對方誆稱可代領普發一萬元現金，已暈船的張男依指示寄出提款卡與密碼成人頭帳戶，隨即被其他被害人匯入9萬元後遭盜領，警方查出車手是數度變裝，企圖逃避查緝的馬來西亞籍王男涉案，近日循線逮人後，檢方聲押獲准。

台中市第五分局偵查隊長謝志遠今天說明案情指出，60歲張男上月在臉書結識一名外貌亮麗的女子，兩人轉往LINE聊天後曖昧升溫，對方不時噓寒問暖，讓張男逐漸卸下心防，本月初對方突然主動提出「可以幫你代領政府普發一萬元」訊息，張男信以為真，竟依指示把郵局提款卡與密碼用超商「交貨便」寄給對方，不料淪為人頭帳戶。

卡片寄出隔日，詐騙集團立即啟動「洗錢程序」，張男帳戶立刻被匯入另名被害人的9萬多元，緊接著便被一名車手在超商取走卡片後分批提領一空，警方根據監視影像、叫車紀錄後，發現該名車手犯案時多次變裝企圖製造斷點，行跡相當狡猾。

經層層追查，鎖定車手是10月底才入境台灣的45歲馬來西亞籍王姓男子，10日掌握其行蹤查緝到案，警詢後依詐欺取財等罪嫌移送偵辦，檢方以有共犯在逃，有逃亡串滅證之虞，向法院聲押獲准。

第五分局提醒，政府普發現金不會請民眾寄送提款卡及密碼，牢記防詐四不原則：1、不點擊可疑連結，2、不填寫個資帳號，3、不匯款任何費用，4、不轉傳陌生訊息，民眾領取普發現金請提高警覺。

