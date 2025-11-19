台中男信了網婆「代領普發1萬」 提款卡、現金被騙走還淪詐騙幫兇

一名男子誤信網婆，不但提款卡和帳戶內現金全被騙，還淪為詐騙幫兇。示意圖，取自Unsplash圖庫



行政院本月展開普發一萬作業，不過卻被詐團盯上，成為詐騙手段。台中一名60歲男子透過網路結識一名女網友，對方聲稱可協助代領普發一萬現金，只要寄出郵局提款卡和密碼就可領取，男子聽到後竟乖乖照做，結果不但帳戶現金遭提領一空，還淪為詐騙集團人頭帳戶，變成詐團幫兇。

據了解，張姓男子日前透過LINE結識一名女網友大談網戀，對方誆稱可協助代領政府普發一萬元現金，張男於是依指示將郵局提款卡及密碼以超商「交貨便」寄出，隨後在詐團擔任車手的馬來西亞籍男子先於桃園某超商拿到張男提款卡，隨即前往新竹市，將詐騙得來的9萬元提領一空。

台中市五分局員警事後調閱監視器畫面，發現該名車手不只在異地拿取提款卡、提款，試圖製造斷點，阻礙警方追緝，還於犯案期間頻頻更換衣褲、外套及帽子，最終仍被警方逮捕，全案將持續向上溯源追查詐團成員。

警方表示，詐騙集團近年來以假交友包裝，先取得被害人信任後，再以話術誘使民眾交付提款卡及密碼，讓帳戶淪為人頭戶，不僅財務遭詐，還可能觸犯刑責，近日政府普發一萬現金更讓詐團蠢蠢欲動，常見詐騙手法包括假冒郵局來電，誆稱遭到冒領可幫忙協助，或是透過簡訊發送並夾帶釣魚網站。

警方提醒，普發現金最好自己領或請家人代領，並切記不要把提款卡亂寄給陌生人，以免錢沒領到，還成了詐騙集團共犯，讓自己觸法。

