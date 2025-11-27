台中男倒社區花圃被認身體不適…竟是墜樓送醫不治

社會中心／台中報導

台中市東區自由路某社區大樓昨（26）日驚傳墜樓意外。警消獲報到場後，發現男子傷勢嚴重，且已經沒有呼吸心跳，緊急將人送醫搶救，最終仍宣告不治。

此事件發生於26日下午13時許，有民眾發現一名男子倒臥社區花圃，以為對方是因為天氣變冷，導致身體不適「路倒」，因此打電話報警。

警方到場後，發現男子已無生命跡象，身上也有多處嚴重外傷，包含明顯出血的大面積傷口，且地上血跡斑斑，趕緊將人送往中國醫藥大學附設醫院搶救，但最終仍於當天下午15時10分宣告不治。

警方調查，死者為大樓的67歲住戶，研判男子是自住家墜落，初步並無發現外力介入的跡象，目前已報請檢方相驗，以便釐清確切死因。



三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

