台中男倒臥知名復古超商騎樓亡...死者身分曝光

台中市中區昨日（11/15）發生一起男子倒臥街頭不治事件，當時許多民眾看見該名男子仰躺在超商騎樓，身體一動也不動。熱心路人察覺有異後隨即報警，警消抵達現場發現該名男子已無生命徵象，明顯死亡。

據了解，該起事件發生於當天下午2時17分許，當時台中市警察局第一分局和消防人員接獲通報後迅速趕往現場處理，經救護人員檢視，該名男子已無呼吸心跳，現場封鎖進行調查。

警方初步勘驗後指出，死者身上未見明顯外傷或打鬥痕跡，排除外力介入的可能，推測死因可能和疾病或突發狀況有關。後續透過指紋確認身分，證實死者為62歲傅姓男子，無固定住所，屬街友身分。

警方後續已聯繫家屬到場協助認屍，家屬對死因無意見。為協助善後，第一分局已通知市府社會局和禮儀公司介入，協助處理後續喪葬事宜。

據了解，該名男子倒臥的超商騎樓，由於超商本身以木頭格柵、暖黃燈光打造日式懷舊功能，風格復古，成為不少人前往拍照的打卡聖地；如今卻成了緊急現場。

