台中男倒臥車內！6歲女童電話求救：阿北一直睡！ 台中警神速尋獲救回

台中北屯一名6歲小女童日前從幼稚園放學，由母親的48歲陳姓男友開車前往接回，未料回家途中，陳男突然全身癱軟、無法言語倒在車內，女童見狀嚇得透過手機打Line語音給賴姓媽媽，表示「阿北一直睡覺，叫不起來」，賴母聽聞後立即通報警方救援，員警則以幼兒園為中心進行搜查，最終順利找到陳男及女童，即協助通報送醫，好在陳男無生命危險，並確保女童安全。

女童透過手機打Line語音媽媽，事後警方順利尋獲2人。（圖／翻攝畫面）

據悉，日前傍晚17時許，小女童從幼稚園放學後，由陳男開車前往位於崇德十九路上的幼兒園準備接回女童，接到女童後開車返途中行經崇德十九路與環美路口時，陳男強忍不適將車停在路邊後便呈現全身癱軟、無法言語。

不久候女童便透過通訊軟體Line撥電話給媽媽，表示「阿北在睡覺，叫不起來」，雖然賴母聽得一頭霧水，但未保險起見仍向警方求助，向警方說明，清楚女兒跟男友發生什麼事以及人在何處，也沒記住車牌號碼。

6歲女童機警打電話通報，順利救回陳男性命。（圖／翻攝畫面）

警方受理後，以位於崇德十九路的女童就讀的幼兒園為中心，擴大範圍搜尋附近道路，順利於晚間19時13分在崇德十九路與環美路口，發現一輛臨停在路邊、閃雙黃燈的轎車，上前查看確認為陳男及6歲女童，但陳男雖然有意識，不過表情痛苦，警方聯絡救護車將陳男送醫，同時也安撫女童情緒，所幸沒有生命危險。

