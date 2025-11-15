台中男倒「知名打卡復古超商騎樓」亡…死者身分曝光
社會中心／台中報導
台中市中區昨（15）日發生一名男子倒臥街頭身亡的案件。不少熱心民眾當時看到該名男子躺在某便利商店騎樓下、一動也不動，驚覺有異，隨即報警；救護人員到場後，確認該名男子已經明顯死亡、未送醫。據了解，男子倒臥的便利商店是知名的拍照打卡聖地，而死者的身分也曝光。
台中市警察局第一分局15日下午14時17分陸續接獲熱心民眾報案，指有名男子倒臥在中區成功路、鄰近東協廣場一帶的某超商外；警消到場後，發現該名男子已明顯死亡，並未送醫。
警方初步調查，死者為一名傅姓男子（62歲），無固定住所，屬街友身分。另外，傅男身上並無明顯外傷或打鬥痕跡，因此排除外力介入的可能性，初步判斷應是因疾病或突發狀況導致的自然死亡。
後續，警方聯繫家屬認屍，家屬對死因無意見，另為協助善後，警方也通知市府及禮儀社協助喪葬事宜，並同步報請檢察官相驗，以便釐清確切死因。
據了解，男子倒臥超商騎樓，那間超商是以木頭格柵、暖黃燈光所打造日式懷舊風格，由於特別復古風格，吸引不少人前往拍照、打卡，沒想到，如今卻成了成了緊急現場。
更多三立新聞網報導
結婚25年…假日都回婆家煮飯「公婆因鄰居1句話臉臭」她心寒：笨了20年
4歲童吃餅掉屑遭母男友「抓頭撞牆成植物人」…10歲哥也受虐
科技業夫因失業、育兒觀念不同刺死妻…再抱兒踱步1小時終走絕路雙亡
黃明志扣押9天保釋「15時47分露面」…「正牌女友」提前到場陪伴畫面曝
其他人也在看
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 17 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 2 小時前
育兒壓力、雙雙失業！三重科技夫妻爭執釀滅門 悲劇結果出爐曝社會危機
（社會中心／新北報導）新北市三重去年發生一起駭人人倫悲劇。42歲廖姓男子疑因經濟壓力與育兒理念不合，和妻子劉姓 […]引新聞 ・ 1 天前
3子女向法院請求「免扶養」 失格中風老爸當庭良心發現
6旬男子中風後半癱被送安養院，社工循線找到其3名子女要求出面處理。沒想到他們向法院請求免除扶養父親的責任，因為父親之於他們的印象，除了酗酒、打罵，更罔顧2名手足患有嚴重的先天性心臟病，不曾陪同就醫，更遑論給付醫療和生活費，跟母親離婚後就人間蒸發數十載，直到老病了才又現身。自由時報 ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯命案拘留9天後發聲！ 親揭震撼搶救畫面...認「每天不同的人來錄口供」
黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的命案，他是最後待在謝侑芯旁邊的關鍵人物，經歷被馬來西亞警方9天的居留跟偵訊之後，13日下午被以沒有明確證據的理由釋放，經過1天的沉澱，他在臉書發表自己的想法，坦言「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助」，並希望大家不要再網暴往生者。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
高雄女1810萬訂橋頭預售屋！建商貪「台積電設廠」秒轉賣4452萬 下場慘了
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導高雄市一名曾姓女子在2019年7月以1810萬元向建商下訂橋頭某預售屋店面，不料建商在聽到台積電將在此設廠的消息反悔，擅自以...FTNN新聞網 ・ 1 天前
手術結果不滿！52歲男持鐵鎚砸醫院 大喊「去報警」嚇壞病患
台中一名52歲男子因對醫院手術結果不滿，憤而持鐵鎚砸毀醫院大門玻璃，引起現場患者驚恐！警方迅速展開調查，在另一家醫院找到正準備接受二次手術的嫌犯。院方表示理解病友的焦慮失望，但呼籲應以理性溝通取代暴力行為。男子的行為已觸犯「醫療法」、「恐嚇」及「毀損」等多項罪名，目前已被警方帶回偵辦。TVBS新聞網 ・ 1 天前
彰化母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工
中部中心/李文華 彰化報導海巡署安檢人員，在彰化王者之弓橋，發現一對母女吹海風，身邊卻帶著大包小包的行李，經過查證，女子是失聯將近12年的印尼籍移工，一旁6歲女兒，沒有報戶口，後續交由移民署收容。失聯移工母女到王者之弓吹海風。彰化王功漁港，知名打卡景點，跨港景觀橋，"王者之弓"橋，橋體本身呈現幾何之美，站上橋能眺望海岸風景，這一對母女，在這裡吹吹風，為什麼海巡人員，要上前詢問？原來，外籍女子，帶著一名小女孩，來看海，身邊卻帶著行李，她們需要幫助嗎？女子拿出了居留證，可是，已經過期了好久！失聯移工母女到王者之弓吹海風。女子是印尼籍移工，失聯將近12年，逾期天數長達4375天，海巡署製作筆錄後，將母女交由移民署台中市專勤隊收容。女子供稱，獨力照顧年約6歲的女兒，孩子有出生證明，但還沒有報戶口，後續由專勤隊進行處置。原文出處：母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工 更多民視新聞報導太子集團跨國行騙！ 在台操盤手王昱棠等3人羈押禁見2月警民合作! 警逮在台逾期近4年移工 熱心民眾載警抓人雇主涉虐移工導致耳聾 士院裁准60萬元解除限境民視影音 ・ 17 小時前
NANA「42億元豪宅」驚爆遭男持刀闖入 母女聯手壓制！他激烈扭打後送醫
韓星NANA當年以女團After School出道，事後憑藉精湛演技，以女打仔形象聞名。據了解，NANA今（15日）豪宅今清晨遭一名30多歲男子持凶器闖入搶劫，所幸最終與母親成功將男子壓制，並通報警方。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
有洋蔥！ 行車糾紛駕駛下跪求別報警 這原因獲諒解
台南新營發生一起行車糾紛，駕駛左轉差點撞上單車騎士，沒想到騎士要報警，駕駛竟直接下跪哀求！原來他不是想耍賴，而是要趕著去醫院探視住院的家人，怕耽誤時間。單車騎士被他的誠意打動，最終雙方達成共識，決定不追究此事。專家提醒，駕駛在路口攔車下跪的行為不僅危險，還可能觸法，呼籲民眾遇緊急情況仍應以合法且安全的方式解決問題。TVBS新聞網 ・ 1 天前
坤達、修杰楷、陳柏霖遭求刑2年8月 閃兵役案檢方第二波起訴12人
王大陸閃兵役案陸續查出多名藝人涉案，新北地檢署日前擴大偵辦搜索，今天偵查終結，依妨害兵役治罪條例等罪起訴主嫌陳志明，以及修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、小杰等藝人共12人，其中5名藝人遭求刑2年8月。目前已知涉案藝人達18人，據了解，檢方也針對第一波起訴者具體求刑，王大陸依刑法偽造文書罪求刑1年。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
台中豐原一家五口命案 李姓團購主涉詐騙不認罪 遭起訴求處重刑
李姓女子經營團購欠債，以「黃金投資」詐騙台中市豐原區王姓一家五口超過新台幣1536萬元，還恐嚇強索金錢，最終導致五人不幸離世。檢方偵辦後，認定李女長期以虛構投資名義行詐，惡性重大，且李女矢口否認犯行，毫無悔意，依詐欺等罪起訴，建請法院處15年以上重刑，盼透過量刑匡正價值觀，避免「引惡、養亂」。王家二女婿今天（14日）表示，「只要她有得到應有的懲罰就好」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
敬老金網站「台北變上海」社會局報警提告
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
女闖無人旅社休息.手機充電 業者提告「法院判拘役20天」
台南市 / 綜合報導 有民眾闖入台南一家無人旅社，在一樓休息區休息並讓手機充電，類似狀況還不只一起，疑似有民眾記住大門密碼，看準無人旅社沒有管理人，就輸入密碼進入，但這樣的行為已經違法，一名周姓女子被業者提告，台南地方法院，依侵入住宅判，拘役20天，得易科罰金。監視器畫面拍下，無人旅社大廳，一名男子推出門，要外出，結果身穿紅衣女子，趁這時候走進來，在一樓充電休息，業者報警處理，業者說：「剛剛有人出去，他就從旁邊走進來。」疑似看中無人旅社，平時沒人在現場管理，就趁機溜進來休息，但這邊還是屬於，管制出入的旅宿場所，一般人不可以任意進入，附近鄰居說：「都會有人開車來，住裡面休息，(擅自闖進去)這樣不好啦，要問清楚啦。」租客說：「會給密碼，房號，(就按密碼進去？)，對，這可能是管理方式的問題。」事情發生在台南，這名周姓女子，趁有房客出門時，進到無人旅社休息區，充電休息，其中一間業者不堪其擾，對周姓女子提告，台南地方法院依侵入住宅判，拘役20天得易科罰金，但類似案件不只一次，疑似也有民眾，記住無人旅社大廳密碼，擅自回到大廳休息，像另類的寄生上流，讓業者很困擾。律師洪銘憲說：「無故進入他人之住宅，處一年以下有期徒刑(拘役或9000元以下罰金)，所謂無故，就是未得法益處分權責之同意，而進入他人建築物。」台南第五分局公園所長王瑞勳說：「行為人涉及無故侵入住宅罪，現場將周女帶回偵辦，依侵入住宅罪嫌送辦。」看準無人旅社，平常沒管理人在，沒要住房，卻擅自闖進大廳休息，行為已經違法，警方也建議業者，定期更換密碼，避免類似事情再發生。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
張綱維涉掏空遠東航空 二審仍判刑合計15年
遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空遠航近36億元，一審判張綱維不得易科罰金部分應執行14年徒刑，得易科罰金部分一年徒刑。台灣高等法院今天維持張綱維14年徒刑，另有一年得易科罰金之刑，可上訴。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
閃兵遭起訴！坤達「被求處2年8月徒刑」回應了 10字洩真實心聲
藝人閃兵案擴大，自王大陸被查獲後，檢調深入查並搜索約談，已發動共三波搜索，據傳還有第四波，近期有許多藝人主動到案自首，包括阿達、薛仕凌等人，目前全案涉案藝人已達17人。新北地檢署先前已起訴王大陸、陳零九、威廉、陳大天等9人，今（14日）再起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等12人，建請法院量處2年8月徒刑。對此坤達也透過經紀人回應11字：「深切反省，一切配合司法。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坤達復工《玩很大》恐生變？涉閃兵遭起訴 吳宗憲53字喊話表態
演藝圈近日爆出多起閃兵事件，檢警今再依違反妨害兵役條例等罪，起訴藝人謝坤達等12人，並就陳柏霖、謝坤達、修杰楷、廖允杰、張書偉5人，建請法院量處2年8月徒刑。其中，坤達昨才傳出要重返《綜藝玩很大》錄影，對此，吳宗憲稍早也回應記者吐露心聲。坤達閃兵風波延燒近一個月，三立電視昨才證實，坤達確定將重返《綜自由時報 ・ 1 天前
官網「台北變上海」社會局提告 她喊同理心
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
雨傘雙女賊再犯案! 用傘遮擋摸走麵店愛心箱
南部中心／劉安晉、陳姵妡 高雄報導上個月在高雄，有一家果汁店的零錢筒，被兩名女子，故意用雨傘遮擋行竊，沒想到這對雨傘雙女賊，再度現身犯案，這回遭殃的是位在楠梓的麵店，醬料旁的愛心箱，在兩位女賊光臨後不翼而飛，民眾都認為，竊盜罪恐怕判的太輕，才讓竊嫌敢繼續偷竊。兩名女慣竊，習慣用雨傘遮擋來偷東西，這回再度現身楠梓犯案。（圖／民視新聞）兩名女子，來到楠梓一家麵店用餐，兩人叫了一碗麵，看似到檯子前加醬料，其實眼睛早已盯上，放在桌上的紅色愛心箱。兩人吃完麵，順便觀察地形，接著看準監視器位置，長髮女子裝忙包醬料，短髮女子背對鏡頭，另外一側則拿起雨傘遮擋，迅速將愛心箱裝進袋子中，然後兩人裝沒事離開麵店。受害店家：「然後整個過程她們就是，端著那碗麵就在外面一直加醬料，然後在外面吃再來行竊零錢箱，零錢箱拿完以後又到旁邊等待了一下，然後又回來跟我說我們的麵不錯吃，又要追加包五碗，然後最後才離場這樣。」楠梓分局楠梓所陳暉元：「警方獲報後遂即調閱店內及周邊監視器，目前已鎖定兩名竊嫌，並將通知及到案說明，訊後移請台灣橋頭地方檢察署偵辦。」兩名女竊嫌是慣犯，10月21號，才在高雄一間蔬果汁店行竊。（圖／民視新聞）即使警方通知到案說明，這兩名竊嫌恐怕也沒在怕，因為上個月21號，這兩名女賊，就到高雄一間蔬果汁店行竊，店裡的零錢筒，不翼而飛，手法雷同，都是拿雨傘，擋住偷錢過程，而這兩名慣竊，隔不到一個月，又再度出手。民眾：「可能判刑可能要再嚴重一點吧，就台灣的那些就是徒刑可能要再增加，然後可能讓他們盡量就是不要這樣子。」民眾：「很過分啊很過分啊，已經有被抓過的話，那我覺得說應該是要有一點悔意啊，不要說又出來又犯那就是毫無悔意啊。」民眾直言，就算被抓了，也很快交保，兩名女賊，當然食髓知味，繼續到處偷錢，在法律無法重判情況下，只能提醒店家多小心，避免成為下一個受害者。原文出處：高雄雨傘雙女賊再度犯案！ 用傘遮擋摸走麵店愛心箱 更多民視新聞報導撐傘擋視線! 鬼祟黑白衣女子 直接抱走店家零錢筒豐原5口命案遺書揭真相！李姓團購主遭求處15年 鄰居：太輕該重判小六生「揮美工刀攻擊女老師」！怒嗆「繳學費來讓妳罵？」原因曝光民視影音 ・ 1 天前
「開玩笑」吞整顆漢堡！22歲男兩分鐘無呼吸命危 陷重症插管急救中
根據報導，這起事件發生於11月13日，男子在朋友面前突發奇想，將整顆漢堡一口吞下。目擊友人表示，他當時突然起身並跑開，原以為對方是想嘔吐以避免在場造成髒亂，未料對方幾次試圖將食物吐出未果後，竟轉身以背撞擊柱子，疑似在自行急救，最後不支倒地。男子緊急送往當地G．...CTWANT ・ 14 小時前