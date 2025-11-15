台中男倒「知名打卡復古超商騎樓」亡…死者身分曝光

社會中心／台中報導

台中發生一名男子倒臥某超商身亡事件。（示意圖／資料照）

台中市中區昨（15）日發生一名男子倒臥街頭身亡的案件。不少熱心民眾當時看到該名男子躺在某便利商店騎樓下、一動也不動，驚覺有異，隨即報警；救護人員到場後，確認該名男子已經明顯死亡、未送醫。據了解，男子倒臥的便利商店是知名的拍照打卡聖地，而死者的身分也曝光。

台中市警察局第一分局15日下午14時17分陸續接獲熱心民眾報案，指有名男子倒臥在中區成功路、鄰近東協廣場一帶的某超商外；警消到場後，發現該名男子已明顯死亡，並未送醫。

廣告 廣告

警方初步調查，死者為一名傅姓男子（62歲），無固定住所，屬街友身分。另外，傅男身上並無明顯外傷或打鬥痕跡，因此排除外力介入的可能性，初步判斷應是因疾病或突發狀況導致的自然死亡。

後續，警方聯繫家屬認屍，家屬對死因無意見，另為協助善後，警方也通知市府及禮儀社協助喪葬事宜，並同步報請檢察官相驗，以便釐清確切死因。

據了解，男子倒臥超商騎樓，那間超商是以木頭格柵、暖黃燈光所打造日式懷舊風格，由於特別復古風格，吸引不少人前往拍照、打卡，沒想到，如今卻成了成了緊急現場。

更多三立新聞網報導

結婚25年…假日都回婆家煮飯「公婆因鄰居1句話臉臭」她心寒：笨了20年

4歲童吃餅掉屑遭母男友「抓頭撞牆成植物人」…10歲哥也受虐

科技業夫因失業、育兒觀念不同刺死妻…再抱兒踱步1小時終走絕路雙亡

黃明志扣押9天保釋「15時47分露面」…「正牌女友」提前到場陪伴畫面曝

