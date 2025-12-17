台中男偷避震器「搞軌」 差4分鐘險釀普悠瑪出軌 他機警做這事救了全列車

台中男偷避震器「搞軌」，差點害4分鐘後經過的普悠瑪列車翻覆。資料照片

台中洪姓男子因受到精神疾病困擾,，今年5月間竟到汽修廠偷走4支汽車避震器，再轉赴清水區海濱路一處平交道，將避震器插在鐵軌上，幸好當時有路人即時發現，趕忙衝上前將避震器拔除，才避免了4分鐘後一列普悠瑪自強號經過當地的出軌重大意外。台中地院審理後考量洪男行為嚴重威脅公眾安全，依妨害火車行駛安全罪判他2年徒刑、竊盜罪處拘役40天，執行徒刑前須接受1年強制監護。

判決指出，今年5月4日清晨5點多，洪男騎著腳踏車到台中一間修車廠外偷走4支汽車避震器，大約兩個小時後，洪男抵達清水區海濱路的平交道，竟把這些偷來的避震器插進軌道內，隨後離開現場。

廣告 廣告

由於洪男犯案時已經是上午7時9分，台鐵第278車次普悠瑪列車即將在4分鐘後，亦即7點13分行經該處，若遇鐵軌上出現異物，很可能造成列車出軌或翻覆的重大災害，所幸當時有路人發現洪男形跡詭異，立即衝上前將避震器拔除，避免了一場重大事故發生。

法院審理時，雖依據醫院的鑑定報告確認洪男犯案時有精神障礙，導致他辨認行為違法能力顯著降低,，但法官也認為，洪男無視火車上乘客的生命安危，僅因一時之念就對他人生命、財產造成極大風險，極為不該。

此外，洪男素行欠佳，過去也有許多前科紀錄，考量其犯行已造成社會大眾對於搭乘大眾交通工具的恐慌不安，加上精神鑑定報告指出，洪男後續犯罪的「再犯危險性」及「危害公共安全之虞」都屬於高等級風險，法院除依法判他2年徒刑，另宣告洪男必須在執行前先施以監護1年。



回到原文

更多鏡報報導

高虹安涉貪改判無罪 柯文哲反應曝光「冷哼一聲」已讀不回

高虹安二審大逆轉無罪 律師認「實質補貼」見解實務罕見：最高法院應該吞不下去

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中