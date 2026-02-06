台中男公審「排骨便當145元」太貴！店家秒PO打臉文：你暗槓2條魚

台中一名男網友PO文稱某自助餐店排骨便當太貴。圖／翻攝自爆料公社

自助餐店又爆爭議？台中一名男子在網路上發文公審，稱到某自助餐店購買排骨便當，僅4樣配菜加上一顆荷包蛋，竟要價145元，讓他痛批「這合理嗎？」不過店家也不是省油的燈，馬上貼出打臉文，表示男子隱匿自己「另外單點2條肉魚」，並貼出菜單，瞬間湧入超過萬名網友朝聖。

排骨便當一個145元 台中男氣炸公審

一名男網友在臉書「爆料公社」發文痛批，到台中某自助餐購買5個排骨便當，一共收了725元，不過打開一看讓他相當傻眼，痛批「XX勒！這樣合理嗎，白眼翻到外太空去」。他也附上排骨便當照，明顯可見便當除了大塊排骨之外，共有4項配菜與1個荷包蛋。

台中男子PO文痛批某自助餐太貴。圖／翻攝自爆料公社

自助餐老闆秒打臉：你少PO兩條魚

遭點名的自助餐店老闆看見文章後，也迅速在同一社團發文反擊，反批男子明明「多點2條肉魚」，在文章中卻隻字不提，讓人誤會便當很貴。他也說，若覺得價格貴、不合理，當下可以向他反映，會馬上解釋金額，「讓你有不好的購買經驗，不好意思」。

店家PO文打臉。圖／翻攝自爆料公社

店家也精準算出價格，表示一份排骨飯是125元，因此5個排骨便當一共625元，而男子隱匿的肉魚，一條是50元，因此2條一共是100元，加起來剛好就是男子所說的725元，「牆面也有大概的價目表，我這邊也有監視器畫面」，同時也不禁抱怨「最近物價漲到，我也想在外太空翻白眼。」

店家PO出菜單打臉。圖／翻攝自爆料公社

貼文瞬間湧入1.4萬人朝聖，紛紛表示「如果店家沒有出來澄清，是不是就一直被誤會下去」、「原來還有多兩條肉魚，但即使沒有我也不覺得貴」、「不錯喔，店家反應很快」，該名公審男子見狀也趕緊將原文刪除。

對此，店家也在留言區表示，佔用社團版面感到抱歉，「只是想解釋清楚不想讓人誤會」。



