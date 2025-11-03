台中男公然折斷9面國旗丟路邊 辯「很愛國想揮旗」下場出爐

男折9面國旗丟路邊，中院判3月得易科罰金，可上訴。（圖／報系資料照）

台中市民國113年10月3日，傳出北區一名張姓男子公然折斷國旗事件。警方更查出張男在同年10月1日拿打火機燒他人機車，中檢認定張男意圖侮辱中華民國，張男偵訊時仍辯稱「很愛國」。中院審酌後，依放火罪、損壞公務員職務上掌管之物品罪，判張男1年1月、3月，後者得易科罰金，可上訴。

檢方調查，張男不僅破壞國旗，還在113年10月1日在民宅外點燃停放的機車。監視器畫面清楚拍到他手持打火機靠近車尾，火光瞬間竄起，事後他在旁觀望並未滅火，導致機車車牌燈電線被燒斷。辯稱只是「點菸不慎」，辯詞明顯與事實不符。

廣告 廣告

檢方指出，張男在113年10月1日至3日期間，連續在台中北區多次破壞國旗，意圖侮辱中華民國象徵，行為不僅造成公物損壞，也引發社會輿論譁然。張男在偵訊中仍堅稱自己「很愛國」，只是想拿國旗揮舞表達熱情，但監視器顯示他折斷旗桿後，竟將旗桿丟往路邊。依毀損公物、侮辱國旗國徽及公共危險等罪起訴。

中院審酌，張男最終坦承犯行，動機、破壞範圍及社會影響，認定惡性非輕。國旗為國家象徵，應受國民尊重，張男不僅損害公物，更踐踏國家尊嚴，以刑責較重的毀損公物處斷。依放火罪、損壞公務員職務上掌管之物品罪，判張男1年1月、3月，後者得易科罰金，可上訴。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

黃明志遭疑搬遺體！謝侑芯生前合體5閨密拍片 網批：還能若無其事發動態

台鐵驚傳死傷事故！路人闖鐵軌遭撞卡車底 嘉義—南靖雙線不通

獨家／粿粿落腳《全明星》好友胡釋安同棟住所 王子四月慶生會仍見席惟倫身影