台中男出國工作…結婚2天搞失蹤「人竟在這裡」！愛妻苦等半年→灰心求離婚

台中一對夫妻結婚才2天，丈夫就從此銷聲匿跡。示意圖／取自免費圖庫pixabay

台中一對夫妻自去（2024）年3月18日結婚，原以為婚姻可以幸福美滿，沒想到結婚才2天，丈夫就以「出國工作」為由搬離住處，甚至從此失聯，只在消失1個月後曾以電話聯絡一次。台中地方法院審理後，發現男子後來是因遭通緝而出境海外、未能回台，審酌這對夫妻結婚後就未再共同生活，婚姻基礎蕩然無存，認定男子應對婚姻破裂負責，判准人妻離婚成立。

根據判決書，台中一名人妻美美（化名）與丈夫阿國（化名）於去年3月18日結婚，婚後同住於台中市，然而結婚才2天，阿國就以「需要出國工作」為由搬離住處，竟從此失聯，只在同年4月間以電話聯絡一次，告訴麗麗目前人在柬埔寨，後來就完全失聯至今。

美美自此慘遭阿國惡意遺棄、獨守空閨，為此灰心認為已無法與阿國再共同生活、相互扶持，婚姻已出現重大破綻，最終訴求離婚。至於阿國則雖然經過合法通知，但未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作任何有利於己的聲明或陳述。

台中地院審理後，發現阿國自同年3月20日出境海外後，竟是因遭通緝而無法返國，雙方自結婚後就未再共同生活、形同陌路，婚姻基礎已蕩然無存。法院審酌，夫妻應以共同生活為本，並互信、互諒以維持婚姻圓滿與幸福，但阿國長期失聯且分居，依社會上一般觀念，任何人處於這種情況下，都不會再願意繼續維持婚姻生活，堪認這段婚姻已生破綻而無恢復希望，有不能維持婚姻之重大事由。

法官調查後，確認美美主張的婚姻失聯及阿國出境時，均有戶籍、出入境及法院紀錄佐證，屬實可靠。法院認為，阿國應對婚姻破裂負責，最終判准離婚成立，全案仍可上訴。



