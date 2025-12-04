台中男到黑輪店用餐！包包掉出「衝鋒槍」 全場凍結5秒

台中市北區一間知名黑輪小吃店2日下午4時許上演驚險場面。根據店家在社群平台發布的監視器畫面顯示，一名身穿深色上衣、頭戴墨鏡的平頭男子進入店內點餐。該男子點了一份黑輪後並未立即食用，反而站在店門口雙手抱胸，不斷東張西望，神情相當異常。

就在男子於門口徘徊期間，其放置在桌上的綠色手提包不慎翻落，包內物品散落一地。正準備進店的老闆娘目睹此景，原本想提醒對方，卻驚見一把外型類似衝鋒槍的物品從包內滑出。現場氣氛瞬間凝結5秒，老闆娘只能裝作若無其事，笑著對其他人說客人東西掉了。在場用餐的顧客也頻頻回頭查看，大家面面相覷，不知如何是好。

更令人訝異的發展出現在男子離開黑輪店後。據店家表示，該男子直接走進隔壁的人力仲介公司，將槍枝重重放在辦公桌上，向老闆開價6萬元欲出售。仲介公司老闆表示用不到後，男子隨即改口：「不然先押在你這裡，我拿300元就好。」由於行徑過於詭異，現場無人理會，男子便悻悻然離開。

黑輪店老闆事後回憶，當時槍枝掉落地面瞬間，黑衣男愣住5秒鐘，是他過去叫對方把東西撿起來才有所動作。老闆苦笑表示，黑輪一隻15元是銅板價，賣的是童年回憶，根本不用帶槍來買。

針對此事件，台中市警察局第二分局文正派出所所長在店家社群貼文下方留言回應，經查證該男子所持為玩具槍，並非真槍。警方已掌握犯嫌身分，正積極查緝中。第二分局強調，雖未接獲民眾報案，但已主動介入了解狀況。

警方呼籲民眾，如發現任何可疑或不法情事，務必第一時間撥打110報案。警方將迅速依法查處，全力維護地方治安，保障民眾安居環境。此事件也讓店家感嘆，原來網路上關於台中的傳言是真的，在台中做生意心臟確實要夠大顆。

