台中男反覆嘴破3個月 檢查竟是癌症二期

【緯來新聞網】嘴破可能有很多原因，不外乎是火氣大、咬到或生活作息不正常，一般幾天後就會痊癒，但如果長時間沒好，就要小心可能是癌症。台中有一名男子反覆嘴破3個月，還出現腫塊遲遲沒消，就醫發現竟是口腔癌第二期，醫師警告若口腔內潰瘍或腫塊超過2週仍未癒合，就可能是口腔癌的早期警訊。

一名男子反覆嘴破沒好，檢查竟是口腔癌第二期。（示意圖／翻攝自pixabay）

耳鼻喉頭頸部醫師林佳逢近期收治一名53歲黃姓男子，主訴3個多月前左側臉頰內側反覆嘴破，伴隨不規則突起的腫塊，但因為幾乎沒有明顯疼痛，吃飯、說話也勉強能應付，所以遲遲沒有看醫生，直到腫塊逐漸變大，甚至延伸到嘴角，張口會感到卡卡不順，才驚覺不對勁，趕緊就醫檢查。



黃男檢查後發現，左側臉頰黏膜已有約2×1.5公分腫瘤，雖然疼痛感不明顯，但已造成口腔異物感和張口受限，進一步切片證實是惡性腫瘤，後續透過電腦斷層和正子攝影確認分期，確診為第二期口腔癌。



所幸黃男後續接受手術切除腫瘤，並同步處理口角及部分臉部病灶，術後傷口癒合情況良好，目前持續門診追蹤。對此，林佳逢提醒，第二期口腔癌，依據不同的口腔部位，仍有約有2到3成隱性轉移風險，術後規律追蹤與生活型態調整同樣重要。



林佳逢呼籲，口腔癌在台灣仍以抽菸、嚼檳榔及飲酒為主要危險因子，長期刺激口腔黏膜，往往經年累月才出現癌變。若發現口腔內潰瘍、腫塊超過2週仍未癒合，或出現白斑、紅斑等異常變化，應及早就醫檢查，切勿自行拖延，也可善用政府推動的口腔癌篩檢，把握治療黃金期。

