台中男吃黑輪包掉衝鋒槍「店家驚：傳言是真的」…後竟跑隔壁以6萬賣槍

社會中心／台中報導

平頭男包從桌上滾落，裡頭的衣物和槍枝跟著掉出。（圖／翻攝自Threads @luzonglun_）

一名平頭男子昨（3）日到台中北區某間黑輪店用餐期間，桌上包包不慎滾落，結果竟有一把衝鋒槍從包內掉出，讓老闆娘和現場顧客傻眼，全場氣氛瞬間凍結5秒，而男子將槍枝收進包內離開後，走到一旁的人力仲介公司，把槍放在桌上並向老闆開價6萬但遭拒。由於台中曾被網友戲稱是「慶記之都」，因此黑輪店家將畫面PO網不禁驚呼：「原來網路傳言是真的！」

該起事件發生於2日下午4許，台中某間黑輪店在社群平台「Threads」PO出店內監視器畫面，只見一名把墨鏡放頭上的黑衣平頭男子進入店內點餐，但餐點上桌後，他並沒有食用，反而起身走到店門口神情緊張的四處張望，但就在這期間，其放在桌上的綠色手提包掉在座椅上。

老闆娘和顧客見平頭男的包內掉出槍枝，全場氣氛凍結5秒。（圖／翻攝自Threads @luzonglun_）

此幕恰好被老闆娘看到，她本想提醒對方，結果卻驚見包內有一把疑似衝鋒槍的物品隨著掉了出來，當下氣氛瞬間凍結，之後老闆娘只能裝沒看到、笑著對別人說客人東西掉了，而在男子將掉落的衣服和手槍裝回包內時，闆娘和其他顧客仍頻頻回頭，不知所措的你看我、我看你。

店家表示，男子離開黑輪店後，竟直接走進隔壁一間人力仲介公司，並將槍枝重重放在辦公桌上，稱這把槍枝要賣6萬元，老闆稱用不到，男子又說，「不然先押在你這裡，我拿300元就好」，由於行徑太過詭異，老闆不予理會，平頭男見狀隨即離開。

平頭男隨後將衝鋒槍拿到隔壁店家表示要販售6萬元。（圖／翻攝自Threads @luzonglun_）

對於遇到此離譜事件，店家發文指出，這「解開了我對網路傳言的證實，原來台中做生意心臟真的要夠大顆。客人不一定有錢，但他一定有槍」，同時拜託各位台中人來店內吃黑輪時，「帶錢就好了，不要帶槍！謝謝各位」。

之後，轄區第二分局文正派出所所長也在下方留言，表示經查確認該男所持為玩具槍，並已鎖定犯嫌身分積極查緝中。在此呼籲，如有發現任何不法疑慮，務必第一時間撥打110報案，警方將迅速依法查處，全力維護地方治安，保障民眾安居環境。

