台中男吃黑輪「包包掉出衝鋒槍」！全場凍結5秒...他下個動作更奇了

台中被網友戲稱是「慶記之都」，今（12/3）有黑輪店遇到怪事。一名平頭男子點了餐卻不吃，不停東張西望，下一秒包包翻落，竟掉出一把衝鋒槍，嚇得老闆娘和顧客當場凍結5秒，男子還隨後跑去附近的人力仲介公司，表示要賣衝鋒槍，被拒後還改稱押300元就好，相當詭異。台中警二分局稱，沒接獲報案，但會主動了解。

黑輪店老闆在threads上PO出監視畫面，可見2日下午4時許，這名把墨鏡放頭上的平頭男子入店，點了黑輪卻沒有馬上吃，反而站在店門口東張西望，突然，他放在桌上的包包翻落，裡頭一堆黑色物品掉在地上。

平頭男撿起衝鋒槍放回包包內。翻攝自Threads @luzonglun_

聲響引起眾人注意，老闆娘、內外及外帶顧客往地下一看，瞬間凍結5秒鐘，大家你看我、我看你，不知道該怎麼辦，平頭男這才尷尬地把衣服、衝鋒槍收回包包。

老闆說，平頭男之後跑去隔壁的人力仲介公司，把衝鋒槍直接掏出來擺在桌上，說要賣6萬元，仲介公司老闆淡地說「用不到」，結果平頭男改口，「不然先在押在這裡，我拿300就好」。

一名平頭男子到黑輪店隔壁人力仲介公司說要賣槍。翻攝自Threads @luzonglun_

老闆直言，黑輪一隻15元、是銅板價，賣的是童年回憶，想吃帶錢就好，不要帶槍，原來網路傳言都是真的，「在台中做生意心臟真的要夠大顆」。

據ETtoday、三立新聞網報導，轄區警二分局表示，未接獲報案，但已經主動了解中，目前已掌握犯嫌身分全力查緝。

