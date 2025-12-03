台中男吃黑輪「包包掉出衝鋒槍」 全場氣氛凍結5秒 老闆：心臟要大顆

記者潘靚緯／台中報導

台中過去因治安問題，被民眾戲稱是「慶記之都」，台中北區一間黑輪店老闆表示，昨(2)日下午一名平頭男子到店內用餐，餐點上桌卻沒有吃，反而四處東張西望，這時隨身包包突然不小心掉落，驚人的是包包內竟掉出一把衝鋒槍，老闆娘、顧客看到後，氣氛當場「凍結5秒」，事後發文表示：「原來台中做生意心臟真的要夠大顆」。轄區警二分局表示，獲報後已組成專案小組，目前已掌握犯嫌身分全力查緝。

平頭男包包掉出一把衝鋒槍，顧客與老闆娘撞見氣氛瞬間凍結。（圖／翻攝自Threads @luzonglun_）

事件發生在2日下午4點多，一名男子把墨鏡放頭上，進入黑輪店點了2隻黑輪後，餐點上桌卻沒有馬上吃，反而站在門口，雙手抱胸前，不斷左右張望，神情看起來有點緊張。這時，男子隨身包包突然從桌子翻落，掉出衣服等物品，其中還有一把類似衝鋒槍的物品，原本要走進店裡的老闆娘，看到之後瞬間身體僵硬，一旁顧客也頻頻回頭。

平頭男子點了黑輪卻不用餐，左右張望，行跡詭異。（圖／翻攝自Threads @luzonglun_）

平頭男子回頭發現槍枝掉出包包，還假裝鎮定，現場氣氛凝結約5秒，客人你看我我看你，最後男子才尷尬把衣服跟衝鋒槍收回包包。

沒想到沒多久，平頭男子後來跑去隔壁人力仲介公司，把槍放在桌上，稱這把槍枝要賣6萬元，老闆拒絕稱用不到，後來又改口說要賣300元就好，由於行徑太過詭異，老闆不予理會，平頭男隨即離開。

平頭男隨後將衝鋒槍拿到隔壁店家表示要販售6萬元。（圖／翻攝自Threads @luzonglun_）

老闆在社群平台Threads上發文指出，原來「在台中做生意心臟要大顆」，笑稱終於證實網路傳言，「客人不一定有錢，但他一定有槍，拜託各位台中人來吃夢想黑輪，帶錢就好了，不要帶槍 」。警第二分局表示，獲報後已組成專案小組，目前已掌握犯嫌身分全力查緝，釐清所持物品及意圖，依法調查偵辦。

