台中男吞嚥困難誤以為胃食道逆流 確診食道癌

（中央社記者趙麗妍台中9日電）58歲王姓男子長年吸菸喝酒，半年前吃飯會卡住，胸口出現灼熱感，本以為年紀大或胃食道逆流發作，直到連喝水都吞不下去，就醫檢查已是下段食道癌第三期合併淋巴轉移。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿指出，胸腔外科主治醫師劉柏毅指出，食道癌早期症狀常被誤認為胃食道逆流或喉嚨炎，等到出現明顯吞嚥困難，通常已是中晚期，男性更是高危險群，致癌風險因子包括抽菸、喝烈酒、吃檳榔、喜好過燙食物以及長期胃酸逆流未治療等，都會造成食道黏膜反覆受傷進而癌化。

劉柏毅表示，考量患者腫瘤為8公分大，轉移到腹部淋巴部位，建議先接受新輔助放射線治療及化學治療，縮小腫瘤並獲得穩定控制，再安排達文西食道切除暨胃管重建手術。

劉柏毅指出，手術僅需透過數個約1至2公分的小傷口即可完成，藉由3D立體內視鏡與機械手臂切除食道腫瘤、清掃縱膈腔淋巴，清晰視野下可避開控制聲帶與吞嚥的重要神經，減少出血與神經損傷風險，接著完成食道切除暨胃管重建。

達文西微創手術具有傷口小、出血量低以及復原快的優點，王姓男子術後疼痛明顯減輕，隔日即可逐步下床活動，飲食也依照醫囑循序漸進恢復。

劉柏毅提醒，食道癌早期發現仍是提升存活率的關鍵，若能在第一、第二期就診斷治療，多數患者可透過內視鏡黏膜切除或微創手術達到良好治療效果，甚至不需要大範圍切除，一旦拖延至第三期或合併淋巴轉移，治療複雜度及風險將大幅提高。

劉柏毅建議，民眾透過日常生活習慣降低食道癌風險，例如務必避免菸酒檳榔、減少攝取過燙食物、規律作息、避免暴飲暴食，以及妥善控制胃食道逆流，都是保護食道的重要方式，高風險族群或長期有喉嚨異物感，最好能每年安排胃鏡檢查。（編輯：李淑華）1141209