台中男吞20包毒咖啡暴走 泳池持槍朝6歲女童扣扳機

台中市一名男子今年10月某日吸食大量毒品後失控，竟持槍闖入兒童游泳池，朝泳池內一名6歲女童開槍，所幸因槍枝卡彈未擊發未造成傷亡，男子近日遭依殺人未遂罪起訴並延押。

檢警調查，陳姓男子（29歲 ）10月10日下午服用20包含有依托咪酯、卡西酮與K他命的毒品咖啡包後，精神與情緒嚴重失控，傍晚6時許竟持改造手槍與26發子彈闖入台中市西屯區某兒童游泳教室。

陳男持槍先進入辦公區，辦公室人員見狀嚇的四散逃竄，陳男竟又轉進泳池教室區跳入池中，當時葉姓教練正在指導6歲女童與其哥哥游泳，陳男持手槍突然朝教練及女童扣板機，疑因卡彈未擊發，未料他爬出泳池再度瞄準射擊，所幸子彈仍未擊發未發生悲劇。

最後陳男離開泳池跑到隔壁停車場，仍情緒失控持槍托砸車，1輛自小客車前擋風玻璃被砸碎，車內蔡姓駕駛與女童嚇的慘叫，沒多久轄區警方獲報趕抵現場合力將他壓制逮捕，過程中陳男還頑強抵抗拒捕。

警方在陳男身上查扣槍彈，還在其住處查獲大量毒品咖啡包，他面對警訊時辯稱因喝下大量咖啡包「無法控制身體」，否認有殺人未遂意圖及行為，訊後遭警方依殺人未遂、恐嚇危安、毒品及槍砲等罪嫌移送台中地檢署偵辦，複訊後遭裁定羈押禁見。

台中地檢近日全案偵結，檢察官依對未滿7歲之人犯殺人未遂等罪嫌起訴，案件今(3)移審台中地院；法官認為陳男持槍在公共區域對民眾扣扳機犯嫌重大，涉犯重罪最輕本刑五年以上，且有逃亡並影響證人證詞之虞，另被告當庭向法官表示希望能收押禁見讓他「靜一靜」，裁定從今日起羈押禁見3個月。

