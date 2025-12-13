台中男喝茫找嘸回家路！趴路中間「大字型」爽睡5分鐘…超扯畫面曝光

記者吳泊萱／台中報導

台中男喝茫找嘸回家路，趴在馬路中間呼呼大睡，差點晚7天回家。（圖／翻攝畫面）

台中出現離譜路倒案件，一名43歲張姓男子日前深夜喝得酩酊大醉，結果忘記家住哪裡，竟趴在大馬路上呼呼大睡，幸好巡邏員警及時發現異狀，將張男帶回派出所安置，避免路殺危機，最終警方連絡上張男71歲的老父親來派出所接人，張男這才平安回家。

7日凌晨12時許，警方接獲民眾報案稱，他和朋友聚餐後打算載酒醉的張姓友人（43歲）回家，但張男醉到不知道家在哪裡，只好報警求救。員警到場發現張男意識不清，但拒絕友人及員警安排住處或提供協助，由於張男情緒激動、拒絕配合，為了避免爭執擴大，只好讓張男獨自待在路邊騎樓。

暖警巡邏發現異狀，立刻將醉男帶回派出所安置。（圖／翻攝畫面）

沒想到過了5分鐘，員警重回現場查看狀況，竟發現張男呈大字型趴在馬路中間，由於該路段光線昏暗，加上又是直行車道，深夜往來車速較快，員警擔心張男躺在車道上，恐發生路殺危機，趕緊上前將人扶到路邊休息。

由於張男仍在爛醉，無法回答身分訊息，連手機密碼都打不開，擔心發生意外，員警只好將人帶回派出所安置，直到張男意識稍微清醒後，終於問出相關資訊，並聯絡71歲老父親前來接人，張男這才平安回家。

台中警第一分局呼籲，酒醉失能不僅危害自身安全，也可能造成交通事故與公共危險。醉倒路中央看似荒謬，實際上往往只差一瞬間就可能釀成無法挽回的憾事。呼籲民眾飲酒適量，並於聚餐後彼此照應，共同維護公共安全。

