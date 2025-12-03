台中男嗑20包毒咖啡 闖學校泳池扣板機再瘋砸車窗

台中男子服用20包毒咖啡後情緒失控，大鬧游泳池遭警方逮捕。（圖／東森新聞）





台中一名29歲陳姓男子於國慶日晚間，因大量服用毒品咖啡包後情緒失控，持槍闖入西屯區一間游泳學校，甚至跳入泳池對教練及兩名孩童扣動板機，幸好槍枝未成功擊發。事後，他又跑到停車場破壞一輛轎車的車窗，行徑相當驚悚。檢方近日偵結，依多項重罪將他起訴。

調查顯示，今年國慶日下午6時左右，陳男闖入游泳學校。他先進入辦公區，亮出已上膛的改造手槍，嚇得黃姓主管立刻逃離。隨後，陳男衝向泳池區，直接跳入水中，朝池邊的葉姓教練及一對約7歲的兄妹扣動板機。雖然子彈未實際擊發，陳男仍不斷拉動滑套、揮舞手槍，現場師生被嚇得四處逃散，場面相當混亂。

陳男持槍衝至停車場，砸毀轎車擋風玻璃。（圖／東森新聞）

隨後，陳男離開泳池，走向停車場，拿著手槍狂敲蔡姓女子的轎車擋風玻璃，母女倆在車內目睹全程，受到嚴重驚嚇。警方接獲報案後，迅速派員趕赴現場，發現陳男情緒激動、仍持槍在場徘徊，員警立即喝令放下武器，隨即將他壓制逮捕。警方也當場查扣改造手槍1支、彈匣及子彈多發。

後續警方搜索陳男住處，還查獲大量毒品，包括多種包裝的毒品咖啡包及愷他命，另發現子彈17顆及空彈殼1顆。陳男到案後表示，事發當時已飲下約20包毒咖啡，整個人意識模糊、無法控制行為，否認有殺人或恐嚇的意圖。他並稱曾將槍壓入泳池水中，但強調並無犯意。

檢方近日偵結，認定陳男涉嫌對未滿7歲兒童的殺人未遂，以及槍砲、毒品（另案偵辦）等多項罪嫌，已依法提起公訴。台中市第六警分局表示，當日接獲報案後第一時間即趕往壓制犯嫌，全案依法究辦。警方強調，任何危害民眾生命安全的暴力行為絕不寬貸，將持續加強查緝毒品及槍械，維護治安與市民安全。

警方查獲男子持有槍彈、愷他命及毒咖啡包。（圖／東森新聞）

