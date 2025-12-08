台中男墜15樓身亡砸傷女騎士 母姊震驚「以為他去上班」。(圖／TVBS)

台中北屯區一處社區大樓驚傳墜樓意外！29歲楊姓男子從15樓一躍而下，不幸當場身亡，同時砸中37歲女騎士，導致她右膝擦挫傷。警方排除他殺可能，但有民眾爆料死者生前疑遭詐騙，與意外是否有關聯仍待釐清。女騎士送醫後已返回工作崗位，但心理創傷恐需時間平復。

台中北屯區一處社區大樓於 8 日上午發生墜樓意外，一名 29 歲楊姓男子從 15 樓墜落，不幸當場身亡，同時砸中一名正在上班途中的 37 歲女機車騎士，造成她右膝擦挫傷。警方初步排除他殺可能，但有附近民眾表示死者生前疑似遭到詐騙，檢警正在調查兩者是否有關聯。此起意外造成 1 死 1 傷，女騎士送醫後無大礙已返回工作崗位，但心理受到的驚嚇可能需要時間平復。

台中男墜樓砸傷女騎士 疑遭詐騙輕生。(圖／TVBS)

事發當天上午，兩台救護車緊急趕抵台中北屯區的社區大樓現場，因有人墜樓並波及一名路過的機車騎士。據了解，楊姓男子平時與母親、姊姊同住，當天早上出門時，家人以為他要去上班，未料 20 分鐘後，他就從 15 樓墜落。這起意外造成楊姓男子當場死亡，同時砸中當時騎機車準備去上班的女騎士，導致她右膝蓋擦挫傷。

男從15樓躍下 女騎士遭砸「右膝傷」。(圖／TVBS)

附近民眾聽到巨響後，最初誤以為是交通事故。有民眾表示不清楚男子是如何墜樓的，只看到騎摩托車的人從旁邊經過，稍微被擦撞到。另一位民眾則說，起初看到許多救護車趕到現場，後來才發現有人用粉紅色的布蓋住什麼。還有民眾表示，一開始以為是有人騎摩托車撞上電線桿，或是發生車禍後肇事者逃逸，有認識死者的人提到他近期似乎心情不好。

警方在初步調查後排除死因有外力介入的可能性，但現場有人表示死者生前疑似遭到詐騙，檢警正在追查兩者是否有關聯。至於受傷的女騎士，雖然在就醫後已經返回工作崗位，但這次意外帶給她的心理驚嚇，可能需要一段時間才能平復。

《TVBS新聞網》提醒您：

輕生解決不了問題，卻留給家人無比悲痛。請珍惜生命，請再給自己一次機會

生命線請撥1995；衛福部諮詢安心專線：珍愛生命，請撥打 1925（24小時）；張老師專線：1980

