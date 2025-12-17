台中男大生宿舍墜樓身亡！校方哀慟：配合警方調查

台中某私立大學於17日凌晨發生一起悲劇，一名18歲的大一男生在宿舍外墜樓，經過緊急醫療救治後仍不治。事件發生後，目擊的師生立即報警，警方抵達現場時，該名學生已無生命跡象。校方對此事件深表哀痛，並表示將全力配合警方的調查。

台中某私立大學於17日凌晨發生一起悲劇，一名18歲的大一男生在宿舍外墜樓，經過緊急醫療救治後仍不治。（資料示意圖／翻攝畫面）

據《三立新聞網》報導，該名男生於凌晨1時被發現倒臥在宿舍外，警方已請檢察官進行相驗，以釐清死因。校方強調，對於年輕生命的逝去感到非常不捨，並向其家屬致以最深切的哀悼。此外，校方也啟動了心理輔導措施，協助目擊事件的學生，並呼籲所有師生如有情緒困擾可利用校內的諮詢資源。

為了加強安全防範，校方近年已投入1400萬元於高樓層宿舍的防墜設施，並將根據風險評估考慮是否進一步擴充相關設施。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

